«Φυτεία» κάνναβης με υδροπονία στην Αττική - Πάνω από 90.000 ευρώ το κέρδος

Συνελήφθησαν τρία άτομα στην Αττική για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών, με εκτιμώμενο κέρδος πάνω από 90.000 ευρώ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Φυτεία» κάνναβης με υδροπονία στην Αττική - Πάνω από 90.000 ευρώ το κέρδος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 67 δενδρύλλια κάνναβης, ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας.
  • Η έρευνα βασίστηκε σε ανάλυση πληροφοριών και οδήγησε στον εντοπισμό πλήρως εξοπλισμένων καλλιεργητικών χώρων σε δύο κατοικίες.
  • Κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικές ζυγαριές, κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και συσκευασίες για τη διακίνηση ναρκωτικών.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ένας εξ αυτών είχε παλαιότερο ποινικό μητρώο για παρόμοια αδικήματα.
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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα στην Αττική, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας, καθώς και κατοχής και διακίνησης ποσοτήτων skunk και κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).

Η υπόθεση αφορά τη δράση τους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά και στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν από τη δραστηριότητά τους ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για έναν 49χρονο, έναν 53χρονο και μία 48χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσω υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πώς εντοπίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες

Η έρευνα των Αρχών βασίστηκε σε αξιοποίηση, ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριών, καθώς και σε στοιχεία που αφορούσαν συγκεκριμένους χώρους. Μέσα από την έρευνα εντοπίστηκαν οι εμπλεκόμενοι και, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιβεβαιώθηκε η δραστηριότητά τους στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 53χρονου διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφωθεί πλήρως εξοπλισμένος χώρος υδροπονικής καλλιέργειας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων του.

Στον χώρο εντοπίστηκαν 9 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη:

  • 7 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους περίπου 1 κιλού,
  • μία συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), μικτού βάρους 28 γραμμαρίων,
  • μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, μικτού βάρους 690 γραμμαρίων.
  • Νέα ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε σε δεύτερη κατοικία

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 49χρονου και της 48χρονης, οι δύο φέρονται να κατείχαν από κοινού και για λογαριασμό του 53χρονου επιπλέον ποσότητες κάνναβης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

  • 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 810 γραμμαρίων,
  • 4 γυάλινα δοχεία με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού καθαρού βάρους 465 γραμμαρίων,
  • μία αυτοσχέδια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 15 γραμμαρίων,
  • 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»), συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε ισόγειο διαμέρισμα είχε εγκατασταθεί ακόμη ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος υδροπονικής καλλιέργειας, με τεχνητό φωτισμό και ειδικό εξοπλισμό για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.

Στο συγκεκριμένο σημείο εντοπίστηκαν 58 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν από τους αστυνομικούς.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

  • 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 4 κινητά τηλέφωνα,
  • εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, όπως λάμπες, μετασχηματιστές, αφυγραντήρας, υγραντήρες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα,
  • μεγάλος αριθμός νάιλον συσκευασιών,
  • χρηματικό ποσό ύψους 1.250 ευρώ.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, το συνολικό οικονομικό όφελος που υπολογίζεται ότι θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθεισών ποσοτήτων κάνναβης, την αναμενόμενη συγκομιδή, την παραγωγή από τα δενδρύλλια και τις πωλήσεις των ναρκωτικών ουσιών ξεπερνά τις 90.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, ένας από τους τρεις συλληφθέντες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

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