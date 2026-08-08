ΗΠΑ: Νέος υπουργός Δικαιοσύνης ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Τοντ Μπλανς

Snapshot Ο Τοντ Μπλανς εγκρίθηκε οριακά από τη Γερουσία ως υπουργός Δικαιοσύνης με ψήφους 50-49.

Υπήρξαν σοβαρές ανησυχίες για την ανεξαρτησία του Μπλανς λόγω της σχέσης του με τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς και Λίζα Μουρκόφσκι καταψήφισαν τον διορισμό του Μπλανς.

Η καθοριστική ψήφος υπέρ του Μπλανς προήλθε από τον γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι, που τον χαρακτήρισε την καλύτερη επιλογή του Τραμπ. Snapshot powered by AI

Με μικρή πλειοψηφία ενέκρινε η Γερουσία των ΗΠΑ τον διορισμό του πρώην συνηγόρου υπεράσπισης του Αμερικανού προέδρου, Τοντ Μπλανς στην θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.

Για την επιλογή του έχουν εκφραστεί ανησυχίας καθώς ο Μπλανς ως εκτελών χρέη υπουργού από τον περασμένο Απρίλιο έχει παραχωρήσει μεγάλο μέρος της ανεξαρτησίας του υπουργείου Δικαιοσύνης στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα οι διακομματικές ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του Μπλανς απείλησαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία της επικύρωσης του διορισμού του.Έτσι, ο διορισμός του επικυρώθηκε οριακά με ψήφους (50-49) με τις γερουσιαστές των Ρεπουμπλικάνων Σούζαν Κόλινς και Λίζα Μουρκόφσκι να είναι αντίθετες στον διορισμό του Μπλανς.

Ο Γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι έδωσε την καθοριστική ψήφο, μετά την ανακοίνωση που έκανε χθες, θεωρώντας τον Μπλανς ως την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να προτείνει ο πρόεδρος Τραμπ.