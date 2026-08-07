Η Μαρία Μενούνος ποζάρει φορώντας μπικίνι με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας

Με μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση αποχαιρέτησε την Ελλάδα η Μαρία Μενούνος, ολοκληρώνοντας ακόμη ένα καλοκαίρι γεμάτο εικόνες, ανθρώπους και στιγμές που, όπως η ίδια εξομολογήθηκε, θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη της.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ από τις διακοπές της, καταγράφοντας όλα όσα έκαναν το φετινό ταξίδι ξεχωριστό: τις οικογενειακές αγκαλιές, τις βουτιές στο Αιγαίο, τις εξορμήσεις από νησί σε νησί στο Ιόνιο, το προσκύνημα στην Παναγιά της Τήνου, τις παρέες και την αυθεντικότητα του ελληνικού καλοκαιριού που τόσο αγαπά.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή της είχε φυσικά η κόρη της, Αθηνά, η οποία, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, έκανε τους πάντες να χαμογελούν μιλώντας ελληνικά.

Ανάμεσα στις αναμνήσεις που κρατά από τις φετινές διακοπές ήταν και ο εορτασμός των 50ών γενεθλίων του αγαπημένου της φίλου Σωτήρη, οι πολύωρες συζητήσεις με φίλους, τα γέλια δίπλα στη θάλασσα, αλλά και —όπως αστειεύτηκε— «πάρα πολλή φέτα, αν υπάρχει βέβαια τέτοιο πράγμα».

Η Μαρία Μενούνος στάθηκε επίσης στις πιο ήσυχες και προσωπικές στιγμές του ταξιδιού. Μίλησε για ηλιοβασιλέματα που «έμοιαζαν ζωγραφισμένα», αλλά και για προσευχές σε μέρη που, όπως έγραψε, «κρατούν την ελπίδα ζωντανή εδώ και γενιές».

«Κάθε χρόνο η Ελλάδα μού χαρίζει κάτι που δεν ήξερα ότι είχα ανάγκη», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το φετινό καλοκαίρι της υπενθύμισε κάτι ακόμη πιο σημαντικό: ότι οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής δεν καθορίζονται τελικά από τους τόπους που επισκεπτόμαστε, αλλά από τους ανθρώπους με τους οποίους τις μοιραζόμαστε.

«Φέτος μου θύμισε πως τα καλύτερα κομμάτια της ζωής δεν είναι τα μέρη που επισκεπτόμαστε… αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους τα ζούμε», έγραψε.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε τους φίλους που τη φιλοξένησαν και μοιράστηκαν μαζί της αυτές τις στιγμές, δίνοντας ήδη το επόμενο καλοκαιρινό ραντεβού της με την Ελλάδα: «Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, Ελλάδα!».

https://www.instagram.com/p/DbtnlQAidhU/

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