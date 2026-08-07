Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

Snapshot Η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Νίκος Ευαγγελάτος και ο γιος τους απολαμβάνουν διακοπές στα Επτάνησα, προτιμώντας το Ιόνιο για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Στις διακοπές τους περιλαμβάνονται βόλτες με σκάφος, βουτιές σε απομονωμένες παραλίες και ήρεμες στιγμές μακριά από τη δημοσιότητα.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την Κεφαλονιά, με φόντο τα λευκά βράχια και τα καταγάλανα νερά, ειδικά από την παραλία Φτέρη.

Το ζευγάρι επιλέγει να συνδυάζει τις διακοπές τους με χαλάρωση και χρόνο μαζί, μετά από μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν. Snapshot powered by AI

Στα Επτάνησα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Νίκος Ευαγγελάτος και ο γιος τους, Νικόλας, κάνοντας ένα διάλειμμα από τους έντονους ρυθμούς της τηλεοπτικής καθημερινότητας.

Το ζευγάρι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο Ιόνιο και τα τελευταία χρόνια επιλέγει συχνά τα νησιά του για τις θερινές του αποδράσεις, συνδυάζοντας τις διακοπές με βόλτες με σκάφος, βουτιές σε απομονωμένες παραλίες και ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Τατιάνα Στεφανίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εντυπωσιακές φωτογραφίες από την Κεφαλονιά, αποκαλύπτοντας πως μία από τις στάσεις του ταξιδιού τους ήταν η διάσημη παραλία Φτέρη. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με φόντο τα λευκά βράχια και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου, ενώ σε μία ακόμη εικόνα βλέπουμε την ίδια, τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον γιο τους να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στο κύμα.

«Ο παράδεισος είναι ένα μέρος στη γη», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/Dbu-ILZjHWC/

Μετά από ακόμη μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος φαίνεται πως επιλέγουν και φέτος όσα αγαπούν περισσότερο στις καλοκαιρινές τους αποδράσεις: θάλασσα, σκάφος, ήσυχες γωνιές του Ιονίου και χρόνο μαζί, μακριά από το καθημερινό πρόγραμμα.

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