Τομ Χόλαντ - Ζεντάγια: Το μυστικό τριήμερο πάρτι γάμου του Spiderman και οι λαμπεροί καλεσμένοι

Snapshot Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια πραγματοποίησαν ένα μυστικό τριήμερο γαμήλιο πάρτι στη Βρετανία, μετος περίπου 500.000 λίρες και 250 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων σημαντικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Η τελετή έγινε σε ιδιωτικό χώρο στο Beaverbrook Estate στο Σάρεϊ, με αυστηρή απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων για να αποφευχθούν διαρροές.

Το πάρτι περιλάμβανε δείπνα, παιχνίδια, πάρτι στην πισίνα και φωτισμό στα χρώματα του Spider-Man, τιμώντας τον υπερήρωα που καθιέρωσε τον Χόλαντ.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming, ενώ ο μυστικός γάμος τους επιβεβαιώθηκε επισήμως τον Ιούνιο του 2025 από τον Τομ Χόλαντ.

Παρά τη δημόσια αναγνώριση, ο Χόλαντ και η Ζεντάγια επιμένουν στην προστασία της προσωπικής τους ζωής και στη διατήρηση της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Snapshot powered by AI

Ο κινηματογραφικός Spiderman Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γιόρτασαν ξανά τον γάμο τους με μια άκρως μυστική τελετή στη Βρετανία, διοργανώνοντας ένα τριήμερο γαμήλιο πάρτι στο πολυτελές Beaverbrook Hotel στο Σάρεϊ, το κόστος του οποίου φέρεται να άγγιξε τις 500.000 λίρες.

Παρότι το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε στενό οικογενειακό κύκλο, επέλεξε να πραγματοποιήσει μία δεύτερη, μεγαλύτερη γιορτή μαζί με συγγενείς και φίλους, διατηρώντας ωστόσο κάθε λεπτομέρεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων, περίπου 250 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στις τριήμερες εκδηλώσεις, ανάμεσά τους και αρκετά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ. Μάλιστα, ορισμένοι από τους προσκεκλημένους έφτασαν στο κτήμα με ελικόπτερα.

Η ιστορική έπαυλη

Το Beaverbrook Estate, μια ιστορική έπαυλη 370 στρεμμάτων στους λόφους του Σάρεϊ, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Κίνγκστον-απόν-Τέιμς, όπου μεγάλωσε ο Τομ Χόλαντ. Το πολυτελές συγκρότημα λειτουργεί σήμερα ως πεντάστερο ξενοδοχείο, διαθέτει 56 δωμάτια και σουίτες, βραβευμένο ιαπωνικό εστιατόριο και τεράστιους κήπους, ενώ στο παρελθόν ανήκε στον λόρδο Beaverbrook, ο οποίος φιλοξενούσε εκεί προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε δασική έκταση του κτήματος λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, σε ένα απόλυτα ιδιωτικό σκηνικό με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή φωτογραφιών ή βίντεο, τόσο οι καλεσμένοι όσο και το προσωπικό παρέδωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Οι όρκοι και οι ομιλίες του ζευγαριού προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές χιούμορ.

«Η τελετή ήταν πραγματικά μαγική και πολύ ρομαντική. Ο Τομ και η Zendaya ήταν αστείοι, αλλά και βαθιά συγκινητικοί στις ομιλίες τους. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην δάκρυσε», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Sun.

Το τριήμερο πάρτι στα χρώματα του Spiderman

Το γαμήλιο τριήμερο ξεκίνησε με δείπνο πρόβας, ενώ χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο αδελφός του ηθοποιού, Σαμ Χόλαντ. Παρόντες ήταν επίσης τα αδέλφια του Χάρι και Πάντι Χόλαντ, αλλά και στενοί φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού.

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν με σαμπάνια, παιχνίδια στους κήπους του κτήματος, πάρτι στην πισίνα και δείπνα με ιαπωνική κουζίνα. Ξεχωριστή λεπτομέρεια αποτέλεσε ο φωτισμός της βραδιάς, καθώς το κτήμα «ντύθηκε» στα κόκκινα και μπλε, μια σαφή αναφορά στα χρώματα της στολής του Spider-Man, του υπερήρωα που έκανε διάσημο τον Τομ Χόλαντ.

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων, το ζευγάρι αναχώρησε μαζί με τον σκύλο του για την πολυτελή κατοικία του στο Ρίτσμοντ, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, την οποία έχουν ανακαινίσει από κοινού τα τελευταία χρόνια.

Amy Pascal reflects on previously warning Zendaya and Tom Holland about dating co-stars and her thoughts now about their marriage:



"I say this to all of them, and nobody ever listens to me... I think they're pretty happy together." pic.twitter.com/rjQ7x6DDuf — The Lowdown On Film & Tv (@tldonfilm) July 28, 2026

Η γνωριμία του ζευγαριού

Η γνωριμία του Τομ Χόλαντ και της Zendaya ξεκίνησε το 2016 στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming, όπου υποδύθηκαν τον Πίτερ Πάρκερ και τη Μισέλ «MJ» Τζόουνς. Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σύντομα σε σχέση, την οποία ωστόσο επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετά χρόνια.

Ο αρραβώνας τους έγινε γνωστός το 2025, όταν η Zendaya εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες φορώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας κοσμημάτων Jessica McCormack. Λίγους μήνες αργότερα, ο επί χρόνια στιλίστας της ηθοποιού, Law Roach, άφησε να εννοηθεί ότι το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο ίδιος ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε ουσιαστικά τον μυστικό γάμο τους, βάζοντας τέλος στη φημολογία που είχε φουντώσει μετά την κυκλοφορία εικόνων τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι οποίες απεικόνιζαν ψευδώς το ζευγάρι να παντρεύεται και είχαν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε συνέντευξή του στο Esquire, όταν ρωτήθηκε αν χρειάστηκε να εξηγήσει στους συγγενείς του ότι οι φωτογραφίες ήταν ψεύτικες, απάντησε με νόημα: «Όχι, γιατί ήταν όλοι εκεί». Στην επίμονη ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι ο γάμος είχε ήδη πραγματοποιηθεί, περιορίστηκε να πει: «Αυτό είναι το μόνο που θα μάθετε».

Tom Holland has finally confirmed that he and Zendaya are indeed married. During a recent interview, the #SpiderMan: Brand New Day actor was asked about the fake AI photos depicting a wedding between the two stars in Italy that circulated online. #THRNews pic.twitter.com/DgtCagJRgq — The Hollywood Reporter (@THR) June 16, 2026

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή, ο Χόλαντ έχει ξεκαθαρίσει πολλές φορές ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Zendaya επιθυμούν να προστατεύουν τη σχέση τους από τη δημοσιότητα.

«Η σχέση μας είναι κάτι που προστατεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Θέλουμε να παραμείνει ιερή. Δεν πιστεύουμε ότι χρωστάμε σε κανέναν λεπτομέρειες για την προσωπική μας ζωή. Είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς και δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά μας», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σε άλλη συνέντευξή του μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύζυγό του, περιγράφοντάς την ως τον σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή του. «Βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι η καλύτερή μου φίλη και δίπλα της είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Ταυτόχρονα, δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο ασφαλής και τόσο υποστηριζόμενος», ανέφερε.

Ο Βρετανός ηθοποιός θυμήθηκε ακόμη την πρώτη του γνωριμία με τη Zendaya, αποκαλύπτοντας ότι είχε εντυπωσιαστεί από την οντισιόν της. «Ήμουν ενθουσιασμένος που θα συνεργαζόμουν μαζί της. Η οντισιόν της ήταν εκπληκτική. Μόλις έκλεισε την πόρτα πίσω της, η παραγωγός Έιμι Πασκάλ είπε αμέσως: "Αυτός ο ρόλος είναι δικός της"», αφηγήθηκε.

Η συνεργασία μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Από την πλευρά της, η Zendaya έχει δηλώσει ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα τη συνεργασία τους τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Λατρεύω να δουλεύω μαζί του. Είναι απίστευτα ταλαντούχος και παθιασμένος με αυτό που κάνει. Δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, ακόμη κι όταν είναι εξαντλημένος. Αυτό είναι κάτι που θαυμάζω πραγματικά», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Το ζευγάρι ολοκλήρωσε πρόσφατα την προώθηση της νέας ταινίας Spider-Man: Brand New Day, ενώ πρωταγωνιστεί και στη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Οι δύο υπερπαραγωγές σημειώνουν ήδη εντυπωσιακές εισπράξεις παγκοσμίως, με αποτέλεσμα ο Τομ Χόλαντ και η Zendaya να θεωρούνται το πιο επιτυχημένο εμπορικά κινηματογραφικό ζευγάρι της χρονιάς.

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