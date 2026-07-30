«Είπα στον Τομ Χόλαντ να μην βγει με τη Zendaya»-Η αποκάλυψη της παραγωγού του SpiderMan έγινε viral

Snapshot Η παραγωγός του Spider-Man, Έιμι Πασκάλ, συμβούλεψε τον Τομ Χόλαντ και τη Zendaya να μην ξεκινήσουν σχέση λόγω πιθανών επιπλοκών στα γυρίσματα.

Η ίδια συμβουλή είχε δώσει και στον Άντριου Γκάρφιλντ και την Έμα Στόουν, οι οποίοι επίσης ερωτεύτηκαν στα πλατό.

Η Έιμι Πασκάλ παρατήρησε πως σε κάθε γενιά Spider-Man οι πρωταγωνιστές ερωτεύονται μεταξύ τους, κάτι που θεωρεί αναπόφευκτο.

Ο Τομ Χόλαντ και η Zendaya γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα της πρώτης τους ταινίας μαζί και πρόσφατα παντρεύτηκαν.

Εκτός από το νέο Spider-Man, πρωταγωνιστούν επίσης μαζί στην υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Snapshot powered by AI

Η προσωπική σχέση του Τομ Χόλαντ και της Zendaya μπορεί να έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους έρωτες του Χόλιγουντ, όμως η παραγωγός των ταινιών Spider-Man, Έιμι Πασκάλ, αποκάλυψε πως αρχικά είχε προσπαθήσει να τους αποτρέψει από το να γίνουν ζευγάρι.

Μιλώντας με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», η Έιμι Πασκάλ αποκάλυψε ότι είχε συμβουλέψει τους δύο πρωταγωνιστές να μην ξεκινήσουν σχέση, καθώς πίστευε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Τους είπα να μην βγουν μαζί»

Η παραγωγός επιβεβαίωσε πως είχε μιλήσει προσωπικά στον Τομ Χόλαντ και τη Zendaya πριν η σχέση τους γίνει πραγματικότητα. «Είναι αλήθεια. Είπα στον Τομ και τη Zendaya να μην βγουν μαζί. Να μην το κάνουν. Προσπαθήστε να το αποφύγετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, την ίδια ακριβώς συμβουλή είχε δώσει στο παρελθόν και στον Άντριου Γκάρφιλντ με την Έμα Στόουν, οι οποίοι επίσης γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της σειράς.

«Απλώς κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα. Και όλοι με αγνόησαν», είπε με χιούμορ.

https://www.instagram.com/reel/DbZ8iSECfqk/

«Ο Peter και η MJ πάντα ερωτεύονται»

Η Έιμι Πασκάλ δεν έκρυψε πάντως πως, όπως φαίνεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται σε κάθε γενιά του Spider-Man.

«Ο Tobey και η Kirsten ερωτεύτηκαν. Ο Andrew και η Emma ερωτεύτηκαν. Ο Tom και η Zendaya επίσης. Πάντα ερωτεύονται. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά, με τη συγκεκριμένη ατάκα να γίνεται αμέσως viral στα social media.

Η σχέση που ξεκίνησε στο πλατό

Ο Τομ Χόλαντ και η Zendaya γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα της πρώτης τους κοινής ταινίας ως Peter Parker και MJ.

Αν και για αρκετά χρόνια απέφευγαν να επιβεβαιώσουν δημοσίως τη σχέση τους, στη συνέχεια έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, ενώ πρόσφατα παντρεύτηκαν.

Σήμερα, εκτός από το νέο Spider-Man, πρωταγωνιστούν μαζί και στη νέα υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», συνεχίζοντας να μοιράζονται τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική τους ζωή.

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