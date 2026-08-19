Ανθρωποειδές ρομπότ «έσπασε» το ρεκόρ ταχύτητας του Ουσέιν Μπολτ

Snapshot Το ανθρωποειδές ρομπότ «Superman» της Unitree Robotics φτάνει μέγιστη ταχύτητα 12,66 μέτρα το δευτερόλεπτο και εκτελεί κατακόρυφα άλματα δύο μέτρων.

Η ταχύτητα του «Superman» υπερβαίνει την αντίστοιχη του Ουσέιν Μπολτ, ο οποίος είχε μέση ταχύτητα 10,44 μέτρα το δευτερόλεπτο στο παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων.

Η Unitree Robotics δεν έχει παρουσιάσει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιδόσεων του ρομπότ, καθώς τα δεδομένα προέρχονται μόνο από βίντεο της εταιρείας.

Το ρομπότ «Superman» αναπτύσσεται μόλις πάνω από τρεις μήνες, με δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης στο μέλλον.

Η δημιουργία του ρομπότ επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του ιδρυτή της Unitree για ανθρωποειδή που θα ξεπερνούν σε ταχύτητα κορυφαίους αθλητές έως το 2026. Snapshot powered by AI

Η ανθρωποειδής ρομποτική εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και ολοένα περισσότερα ανδροειδή μπορούν πλέον να περπατούν, να τρέχουν, να εξασκούνται σε πολεμικές τέχνες, να εργάζονται σε εργοστάσια, ακόμη και να εκτελούν κινήσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο των ανθρώπων.

Οι κατασκευαστές ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη πιο ευέλικτων και αυτόνομων ρομπότ, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι διευρύνουν συνεχώς τις δυνατότητές τους και τα φέρνουν πιο κοντά σε όλο και περισσότερα σενάρια πραγματικής χρήσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Unitree Robotics παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ρομπότ με την ονομασία «Superman», το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να είναι ταχύτερο ακόμη και από τον Ουσέιν Μπολτ.

Το συγκεκριμένο ανδροειδές φτάνει, σύμφωνα με την Unitree, σε μέγιστη ταχύτητα 12,66 μέτρων το δευτερόλεπτο, χάρη στα πόδια του μήκους 85 εκατοστών, ενώ μπορεί να πραγματοποιήσει και κατακόρυφο άλμα δύο μέτρων.

Unitree New Robot Preview: “Superman” Breaking the Limits of Humanity🥳

Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)

Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world

This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p — Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο «Superman» «ξεπερνά τα παγκόσμια ρεκόρ όλων των ανθρώπων τόσο στην ταχύτητα τρεξίματος όσο και στο κατακόρυφο άλμα από στάση». Για λόγους σύγκρισης, ο Ουσέιν Μπολτ είχε καταγράψει μέση ταχύτητα 10,44 μέτρων το δευτερόλεπτο όταν σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου το 2009.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Unitree Robotics δεν έχει παρουσιάσει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων επιδόσεων. Τα στοιχεία προέρχονται από βίντεο που δημοσίευσε η ίδια η εταιρεία και όχι από δοκιμή που πραγματοποιήθηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες ή με ανεξάρτητες μετρήσεις.

Το νέο ρομπότ βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για βελτιώσεις και περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεών του τους επόμενους μήνες.

Η παρουσίασή του έρχεται λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Unitree, Γουάνγκ Σινγκσίνγκ, ο οποίος είχε προβλέψει τον περασμένο Μάρτιο ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν έως τα μέσα του 2026 να ξεπεράσουν σε ταχύτητα ακόμη και τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

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