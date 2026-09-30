Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16, κατασκοπευτικό ATR-72 και μπαράζ παραβιάσεων

Snapshot Επτά τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο την Τετάρτη.

Ένα ζεύγος οπλισμένων F-16 κατέγραψε μία παράβαση κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και μία παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου.

Το κατασκοπευτικό ναυτικό αεροσκάφος ATR-72 έκανε τέσσερις διαδοχικές παραβιάσεις σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τέσσερα τουρκικά UAVs προκάλεσαν πέντε παραβάσεις στο FIR Αθηνών και μία παραβίαση, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα κατά μήκος του ανατολικού ορίζοντα.

Η Πολεμική Αεροπορία αναγνώρισε και αναχαίτισε άμεσα όλα τα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Snapshot powered by AI

Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο είχαμε την Τετάρτη, με την Άγκυρα να στέλνει μαχητικά με αναρτημένα όπλα, αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και μη επανδρωμένα μέσα να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη. Ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πετούσε οπλισμένο, καταγράφοντας μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Την ίδια ώρα, τη μερίδα του λέοντος στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ανέλαβε ένα κατασκοπευτικό ναυτικό αεροσκάφος ATR-72, το οποίο πραγματοποίησε τέσσερις διαδοχικές παραβιάσεις, «οργώνοντας» εκτεταμένες ζώνες σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στο σκηνικό τπροστέθηκαν τέσσερα τουρκικά UAVs, αποτυπώνοντας την πάγια τακτική εξάντλησης και συνεχούς επιτήρησης που εφαρμόζει η τουρκική πλευρά με μη επανδρωμένες πλατφόρμες. Τα τουρκικά drones προχώρησαν σε πέντε παραβάσεις στο FIR Αθηνών και μία παραβίαση, διευρύνοντας το εύρος της δραστηριότητας κατά μήκος του ανατολικού ορίζοντα.

Όπως ανακοινώθηκε, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν άμεσα και αναχαιτίστηκαν από τα μαχητικά επιφυλακής της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.

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