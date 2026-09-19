Νέες τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο από drones
Αμείωτη η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο
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Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αιγαίο, με συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) να πραγματοποιούν παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής πλευράς, τα τουρκικά UAV κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καταγράφοντας συνολικά 5 παραβάσεις των Κ.Ε.Κ. και 4 παραβιάσεις του Ε.Ε.Χ.
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Νέες τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο από drones
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