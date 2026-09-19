Μερικοί δακρύζουν κατά την ούρηση και οι γιατροί ακόμα δεν έχουν εξήγηση για το φαινόμενο

Η δακρύρροια κατά την ούρηση είναι ανώδυνη και ακούσια, αλλά και εξαιρετικά σπάνια. Το φαινόμενο δεν έχει καθολικά αποδεκτή διαγνωστική ονομασία. Οι ερευνητές το περιγράφουν ως «ανώδυνη δακρύρροια που σχετίζεται με την ούρηση».

Φαίνεται εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στην ιατρική βιβλιογραφία, αν και κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική του συχνότητα. Οι περισσότεροι ασθενείς φέρεται να το βιώνουν από τη βρεφική ή παιδική τους ηλικία, συχνά με και τα δύο μάτια να δακρύζουν κάθε φορά που αδειάζουν την κύστη τους.

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Στις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, η καθαυτή ούρηση προκαλεί δακρύρροια, παρόλο που το άτομο δεν είναι λυπημένο, δεν πονάει ούτε και βιώνει ερεθισμό των ματιών. Μια έκθεση του 2012 περιέγραψε ένα 3χρονο κορίτσι, του οποίου τα μάτια δακρύζουν με κάθε ανώδυνη ούρηση από τη γέννησή του. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί έκτοτε σε παιδιά και ενήλικες.

Η παλαιότερη λεπτομερής αναφορά χρονολογείται από το 1932, όταν ένας φοιτητής ιατρικής κατέγραψε ασυνήθιστη δακρύρροια κατά την αφόδευση και, λιγότερο συχνά, την ούρηση. Μεταγενέστερες αναφορές ενισχύουν το ίδιο βασικό μοτίβο: ένα στερεότυπο, ανώδυνο αντανακλαστικό και όχι το τυπικό συναισθηματικό κλάμα.

Γιατί η ούρηση θα έκανε τα μάτια να δακρύζουν;

Οι γιατροί δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα την αιτία. Η κύρια υπόθεση αφορά κάποια ανώμαλη «καλωδίωση» στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο ελέγχει ακούσιες λειτουργίες, όπως η κένωση της ουροδόχου κύστης και η παραγωγή δακρύων.

Το κέντρο ούρησης στη γέφυρα, μια περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους που βοηθά στον συντονισμό της ούρησης, βρίσκεται κοντά σε παρασυμπαθητικές οδούς που εμπλέκονται στη δακρύρροια. Οι ερευνητές έχουν προτείνει ότι τυχόν ανώμαλες συνδέσεις ή μια «διαρροή» μεταξύ αυτών των κυκλωμάτων μπορεί να ενεργοποιήσουν τους δακρυϊκούς αδένες, όταν η κύστη αδειάζει.

Αυτή η εξήγηση παραμένει αναπόδεικτη. Καμία απεικονιστική ή φυσιολογική εξέταση δεν έχει αποδείξει αυτή την προτεινόμενη διασταυρούμενη καλωδίωση σε καταγεγραμμένους ασθενείς.

Είναι επικίνδυνη η δακρύρροια κατά την ούρηση;

Στον μικρό αριθμό δημοσιευμένων περιπτώσεων, το καθαυτό δια βίου αντανακλαστικό ήταν γενικά καλοήθες. Οι αναφορές δεν έχουν περιγράψει κάποια προοδευτική απώλεια όρασης, επώδυνη ούρηση ή νευρολογική επιδείνωση που να προκαλείται από τη δακρύρροια.

Η επίδρασή είναι απλώς ενοχλητική. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα νέα υγρά μάτια δεν πρέπει να αποδίδονται αυτόματα σε αυτό το σπάνιο αντανακλαστικό. Υπάρχουν πολύ πιο συχνές αιτίες, όπως ξηροφθαλμία, αλλεργίες, λοιμώξεις και φραγμένοι δακρυϊκοί πόροι. Ο πόνος και το πρήξιμο στα μάτια και τυχόν αλλαγές στην όραση χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Υπάρχει κάποια θεραπεία;

Δεν υπάρχει καθιερωμένη κατευθυντήρια γραμμή θεραπείας, επειδή τα στοιχεία αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από μεμονωμένες αναφορές περιστατικών.

Μια έκθεση του 2015 περιέγραψε βελτίωση σε ένα 4χρονο κορίτσι μετά από επανεκπαίδευση της ουροδόχου κύστης και διαχείριση του εντέρου. Πιο πρόσφατα, μια έκθεση περίπτωσης του 2026 περιέγραψε μια 46χρονη γυναίκα, που είχε δακρύρροια κατά την ούρηση και την αφόδευση από την παιδική ηλικία. Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης (σ.σ. το γνωστό μας μπότοξ) στους δακρυϊκούς αδένες της προκάλεσε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων.

Η αλλαντική τοξίνη δεν είχε ποτέ πριν δοκιμαστεί για δακρύρροια που σχετίζεται με την ούρηση. Ωστόσο, μια επιτυχημένη περίπτωση δεν μπορεί να θεσπίσει μια αποτελεσματική τυπική θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι αυτό το ίδιο με το «σύνδρομο των κροκοδείλιων δακρύων»;

Όχι. Το σύνδρομο κροκοδείλιων δακρύων συνήθως προκαλεί δακρύρροια κατά το φαγητό, συχνά μετά από τραυματισμό του κεντρικού νεύρου στο πρόσωπο ή λόγω παράλυσης Bell. Η δακρύρροια που σχετίζεται με την ούρηση φαίνεται να είναι ένα διαφορετικό αντανακλαστικό και συχνά υπάρχει από τη γέννηση ή την παιδική ηλικία.

Πρέπει κάποιος να δει γιατρό εάν τα μάτια του δακρύζουν όταν ουρεί;

Ένα δια βίου, ανώδυνο μοτίβο χωρίς άλλα συμπτώματα θεωρείται καλοήθες. Αλλά η νέα ή επίμονη ανεξήγητη δακρύρροια αξίζει μια οφθαλμολογική εξέταση, ιδιαίτερα εάν επηρεάζει το ένα μάτι, προκαλεί πόνο ή ερυθρότητα ή συνοδεύεται από αλλαγές στην όραση.

Συμπέρασμα

Η ανώδυνη δακρύρροια κατά την ούρηση είναι ένα από τα πιο παράξενα τεκμηριωμένα αντανακλαστικά στην ιατρική βιβλιογραφία. Η καλύτερη εξήγηση είναι μια ασυνήθιστη αυτόνομη σύνδεση μεταξύ των οδών του εγκεφαλικού στελέχους, που ελέγχουν την ουροδόχο κύστη, και τους δακρυϊκούς αδένες, αλλά αυτός ο μηχανισμός παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

Το φαινόμενο φαίνεται καλοήθες στις λίγες καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Όποιος εμφανίζει ανεξήγητα υγρά μάτια για πρώτη φορά θα πρέπει να αξιολογηθεί για πολύ πιο συχνές οφθαλμικές παθήσεις πριν υποθέσει ότι έχει αυτό το σπάνιο αντανακλαστικό.

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