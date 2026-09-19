Μαρούσι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασ. Σοφίας σημειώνεται στην περιοχή του Αμαρουσίου, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θησέως, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.