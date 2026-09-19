Μαρούσι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θησέως
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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασ. Σοφίας σημειώνεται στην περιοχή του Αμαρουσίου, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θησέως, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
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