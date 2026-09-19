Περιστέρι: Συνελήφθη 33χρονος για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά χαρτονομίσματα

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο κατάστημα συνελήφθη επιπλέον ένας 39χρονος διανομέας

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Περιστέρι: Συνελήφθη 33χρονος για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά χαρτονομίσματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στην περιοχή του Περιστερίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές είχαν προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με άτομο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου, έχοντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 33χρονο και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πιστοποίησαν τη δράση του.

Ακολούθησαν έρευνες στην κατοικία του, καθώς και στο κατάστημα που κατείχε, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

207 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»

ένα πιστόλι με γεμιστήρα

12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

δύο αεροβόλα πιστόλια

πλήθος νάιλον συσκευασιών

τέσσερα πλαστά χαρτονομίσματα

1.372 ευρώ σε μετρητά

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο κατάστημα συνελήφθη επιπλέον ένας 39χρονος διανομέας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση:

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