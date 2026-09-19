Θεσσαλονίκη: 57χρονος υπέστη ανακοπή στην παραλία - Προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν επί 45 λεπτά
Στο σημείο βρισκόταν ήδη γιατρός, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ
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- Ένας 57χρονος άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή στην παραλία της Θεσσαλονίκης μπροστά από το Avenue.
- Γιατρός που βρισκόταν στο σημείο ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
- Το ΕΚΑΒ κινητοποίησε δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης, μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και ένα ασθενοφόρο.
- Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν για 45 λεπτά χωρίς επιτυχία.
- Ο 57χρονος διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο μετά τις προσπάθειες ανάνηψης.
Καρδιακή ανακοπή υπέστη στην παραλία της Θεσσαλονίκης ένας 57χρονος.
Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο βρισκόταν ήδη γιατρός, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και ένα ασθενοφόρο.
Οι διασώστες κατέβαλαν επί 45 λεπτά προσπάθειες ανάνηψης του 57χρονου, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά του. Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.
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