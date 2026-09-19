LIVE Παρτίζαν - Μπουργκ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παρτίζαν και Μπουργκ γνώρισαν την ήττα από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό AKTOR και αμφότερες θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στις 17:00 στο Telekom Center Athens.

Η Παρτίζαν «λύγισε» από το buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Φόστερ στην έκπνοη και μεγάλους πρωταγωνιστές τους δύο πρώην «πράσινους» Καλάθη και Όσμαν, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κάμψει την αντίσταση της Μπουργκ με 90-69.

Τζάμπολ στις 17:00 για Παρτίζαν και Μπούργκ για τη νίκη γοήτρου, προτού το τουρνουά κορυφωθεί κάτω από το λάβαρο του Πατριάρχη της Παναθηναϊκής οικογένειας

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

Παρασκευή 18/9

ΠΑΟΚ – Παρτιζάν 100-99

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπουργκ 90-69

Σάββατο 19/9

17:00 Παρτιζάν – Μπουργκ (ΣΚΑΪ)

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)

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