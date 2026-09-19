Ικαρία: Επιχείρηση διάσωσης 57χρονου από τις Ράχες

Snapshot Έγινε επιχείρηση διάσωσης 57χρονου αλλοδαπού στις Ράχες Ικαρίας λόγω αποπροσανατολισμού κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 14:00 το Σάββατο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ραχών.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε μέσω γεωεντοπισμού και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από τους πυροσβέστες. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης 57χρονου αλλοδαπού στήθηκε Ράχες Ικαρίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Σάββατο, περίπου στις 14:00. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 3 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικο Κλιμάκιο Ραχών.

Ο 57χρονος αποπροσανατολίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

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