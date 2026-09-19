«Βρίσκω οτιδήποτε έχει αυτό το κάτι, το ιδιαίτερο, που να γράφει σωστά στην κάμερα»

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Πίσω από κάθε κινηματογραφικό ή διαφημιστικό γύρισμα υπάρχουν άνθρωποι και ειδικότητες που το κοινό δεν βλέπει ποτέ. Άνθρωποι που φροντίζουν ώστε, όταν ανοίξει η κάμερα, όλα να βρίσκονται ακριβώς εκεί που πρέπει. Ανάμεσά τους και οι επαγγελματίες που αναζητούν, εντοπίζουν και «κλειδώνουν» τους χώρους στους οποίους θα στηθεί μια ιστορία.

Η Υριά Λιονάκη είναι μία από αυτούς. Ως υπεύθυνη εύρεσης χώρων για κινηματογραφικά και διαφημιστικά γυρίσματα, περνά μεγάλο μέρος της ημέρας της στον δρόμο, από τη μία άκρη της Αττικής στην άλλη, αναζητώντας το σπίτι, το γραφείο, το κατάστημα, την παραλία ή το κτίριο που θα μπορούσε να γίνει το ιδανικό σκηνικό. Και όταν το βρει, η δουλειά της δεν τελειώνει εκεί. Πρέπει να βρει και τον ιδιοκτήτη, να τον πείσει να εμπιστευτεί τη διαδικασία και στη συνέχεια να συντονίσει μια ολόκληρη παραγωγή.

Η ίδια περιγράφει μια δουλειά με πολύ τρέξιμο, ευθύνη, άγχος και ξενύχτι, αλλά και με μια ελευθερία που δύσκολα θα αντάλλασσε με ένα γραφείο και ένα σταθερό ωράριο. Από τα πρώτα ραντεβού και το scouting μέχρι τις ώρες του γυρίσματος και την αποκατάσταση ενός χώρου, κάθε ημέρα είναι διαφορετική και συχνά απρόβλεπτη. Ακόμη και κυριολεκτικά, αφού έχει χρειαστεί να απομακρύνει συνεργείο από σπίτι που έπιασε φωτιά, αλλά και να αντιμετωπίσει ιδιοκτήτες που, επειδή το γύρισμα καθυστέρησε, κάλεσαν την Αστυνομία.

Στη συνέντευξή της στη στήλη «Μια μέρα στη δουλειά» του Newsbomb, η Υριά Λιονάκη μιλά για το πώς είναι να αναζητάς τον χώρο που θα πρωταγωνιστήσει στην κάμερα, για την ευθύνη απέναντι στους ιδιοκτήτες, τις δυσκολίες της σύγχρονης Αθήνας, αλλά και για τις αλλαγές που φοβάται ότι θα φέρει το AI στον κλάδο. Και, όπως λέει χαρακτηριστικά, παρά την κούραση, το άγχος και την αγωνία, στο τέλος της ημέρας τις περισσότερες φορές νιώθει «και Ικανοποιημένη και Χαρούμενη».

Newsbomb: Τι ήταν αυτό που σας έκανε αρχικά να διαλέξετε αυτό το επάγγελμα – και τι είναι αυτό που σας κρατάει ακόμα σε αυτό;

Ύρια Λιονάκη: Ήταν ένα επάγγελμα που με διάλεξε από μόνο του, αν και αρχικά, όταν πρωτοξεκίνησα στον χώρο, αυτό που μου άρεσε ήταν να ασχοληθώ με τη σκηνογραφία.Ήταν και παραμένει η αγάπη που έχω για την αισθητική και την αρχιτεκτονική/διακόσμηση. Κάτι που θέλησα να σπουδάσω και να φύγω στο εξωτερικό, αλλά τελικά δεν...

Έτσι, κατέληξα εντελώς καρμικά να κάνω μια δουλειά που έχει άμεση σχέση με την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και την αισθητική. Το να έχεις τη ματιά αλλά και την αισθητική να ξεχωρίζεις τον χώρο που κάνει για γύρισμα και κάθε φορά να πρέπει να τον φανταστείς να «δένει» με ένα σενάριο, όπου μέσα σε αυτόν υπάρχει πάντα μια δράση εμπνευσμένη από την καθημερινότητα, αλλά και να βλέπεις τις δυνατότητες που έχει ο χώρος να μεταμορφωθεί βάσει σεναρίου, είναι τέχνη και έχει άμεση σχέση με την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση. Φυσικά, πάντα είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις στον διάκοσμο, αυτό που λέμε «στήσιμο χώρου».

Ναι, λοιπόν! Κάνω location! Είμαι αυτή η ειδικότητα στον χώρο του κινηματογράφου και της διαφήμισης που βρίσκει οτιδήποτε έχει να κάνει με χώρους: από σπίτια, γραφεία και καταστήματα μέχρι ενδιαφέροντα κτίρια, εστιατόρια, πλατείες, παραλίες, κήπους, οτιδήποτε έχει αυτό το «κάτι», το ιδιαίτερο, και γράφει στην κάμερα έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει σε ένα γύρισμα. Είτε πρόκειται για κινηματογραφική είτε για διαφημιστική ταινία.

Και πιστέψτε με, το να βρίσκεις σπίτια και μετά τους ιδιοκτήτες να στα ανοίγουν και να σου τα εμπιστεύονται, δεν είναι εύκολο πράγμα! Βέβαια, δεν μπορώ να μην αναφέρω πως όλοι αυτοί οι χώροι είναι επί πληρωμή και, μάλιστα, τα ποσά είναι αρκετά καλά! Οπότε και αξίζει!

Συνήθως μιλάμε για μία ημέρα στήσιμο χώρου και μία ημέρα γύρισμα, με την πλήρη αποκατάσταση αυτού την ίδια ημέρα. Φυσικά, όλα αυτά γίνονται κατόπιν συνεννόησης που κάνω πάντα εγώ η ίδια με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε «μια μέρα στη δουλειά σας» σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για το αντικείμενο, τι θα του λέγατε;

Μια ολόκληρη ημέρα δεν είναι αρκετή! Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που σίγουρα δεν είναι μίας ημέρας μόνο. Έχει πολύ τρέξιμο! Απαιτείται πολλή οργάνωση και επικοινωνία με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες του χώρου, όπως είναι ο σκηνοθέτης, η Art Director, οι φροντιστές, οι βοηθοί παραγωγής, η διεύθυνση παραγωγής και, φυσικά, οι ιδιοκτήτες των φυσικών χώρων, μέχρι να καταλήξουμε και να «κλειδώσουμε» στον χώρο γυρίσματος.

Και όταν έρχεται εκείνη η ημέρα, είναι μία ημέρα φουλ! Μια ημέρα γεμάτη άγχος, τρέξιμο, ευθύνη, κούραση – μιλάμε για πολλή κούραση! Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Και όλα αυτά πίσω από τα λίγα δευτερόλεπτα που βλέπετε εσείς, όσον αφορά φυσικά τη διεκπεραίωση ενός διαφημιστικού γυρίσματος.

Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και ποια τα πιο δύσκολα ή σκοτεινά σημεία της δουλειάς σας, όπως τα ζείτε στην πράξη;

Είμαι ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον εαυτό μου να δουλεύει σε ένα γραφείο και να έχει κάποιον από πάνω του! Είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να λειτουργώ μόνη μου, να οργανώνω τα πάντα μόνη μου. Οπότε αυτή η αίσθηση της ελευθερίας για εμένα είναι πλεονέκτημα.

Όλη την ημέρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, πηγαίνοντας από το ένα ραντεβού στο άλλο, πολλές φορές από τη μία άκρη της Αττικής στην άλλη. Θα το έλεγα πλεονέκτημα αλλά και δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μου!

Ένα από τα αληθινά δύσκολα και σκοτεινά σημεία της δουλειάς μου είναι πως δεν μπορώ να δουλέψω όπως δούλευα παλιά, σε μια Αθήνα που μπορούσες να κυκλοφορήσεις ελεύθερα και να κλείσεις ραντεβού, να φωτογραφίσεις ό,τι ώρα θέλεις ή να κάνεις ένα scouting στο κέντρο της πόλης. Πλέον, ό,τι κάνω είναι μέχρι τη δύση του ηλίου. Μετά, τέλος! Μιλάμε για μια άλλη Αθήνα. Μια εντελώς διαφορετική πόλη. Και, ειλικρινά, φοβάμαι! Είναι θλιβερό!

Άλλο ένα δύσκολο σημείο της δουλειάς μου είναι να βρω, αλλά ακόμα πιο δύσκολο, να εντοπίσω τον ιδιοκτήτη ενός χώρου και, φυσικά, να με εμπιστευτεί. Όχι να εμπιστευτεί τόσο εμένα όσο τη διαδικασία της διεξαγωγής ενός γυρίσματος με ασφάλεια που θα γίνει μέσω εμού, μιας και έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες.

Βλέπεις, το να έχεις υπό την ευθύνη σου τα σπίτια όπου ζουν άνθρωποι και οικογένειες δεν είναι απλό! Επίσης, δύσκολο σημείο της δουλειάς μου είναι ότι υπάρχει τελικά αυτή η εμπιστοσύνη!

Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη ή απρόσμενη εμπειρία που σας έχει τύχει στη δουλειά – ένα περιστατικό που θυμάστε και σήμερα;

Θυμάμαι, στα πολύ πρώτα μου γυρίσματα, να κανονίζω ένα γύρισμα μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου η συμφωνία ήταν για συγκεκριμένες ώρες γυρίσματος, όπως υφίσταται πάντα. Σε αυτό, όμως, ήταν λίγο αυστηρά τα πράγματα, διότι μετά οι άνθρωποι ταξίδευαν για Λονδίνο και έπρεπε να φύγουν για να προλάβουν το αεροπλάνο. Επειδή δεν έβγαινε το γύρισμα και καθυστερούσε, οι ιδιοκτήτες μάς πέταξαν έξω, στην κυριολεξία, και μάλιστα έχοντας καλέσει και την Αστυνομία!

Και άλλο ένα απρόσμενο συμβάν ήταν όταν, κατά τη διάρκεια γυρίσματος σε έναν χώρο – οικία στην Εκάλη, έπιασε το σπίτι φωτιά και έπρεπε να εκκενώσουμε τον χώρο από μηχανήματα, κάμερες, συνεργείο, ηθοποιούς κ.λπ. Ήταν όντως σαν ταινία!

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος ή κλισέ που πιστεύει ο πολύς κόσμος για το επάγγελμά σας και δεν ισχύει στην πραγματικότητα;

Η αλήθεια είναι πως πολύς κόσμος ξέρει πλέον από γυρίσματα. Όσοι όμως δεν ξέρουν, θα πρέπει να γνωρίζουν πως, πέρα από τη μαγεία, τις κάμερες, τα φώτα, το μακιγιάζ και τα ωραία κοστούμια, πρόκειται για μια πολύωρη διαδικασία που συμπεριλαμβάνει πάρα, μα πάρα πολύ κόσμο, πολλές ώρες σκληρής δουλειάς από όλες τις ειδικότητες, με πολλή κούραση και ξενύχτι.

Είναι μια συλλογική δουλειά από επαγγελματίες στο σύνολο, που κοιτάζουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο για το καλύτερο αποτέλεσμα!

Αν ερχόταν σήμερα ένας νέος και σας έλεγε «θέλω να κάνω τη δουλειά σας», τι θα τον συμβουλεύατε – και τι θα του κρύβατε για να μην τρομάξει;

Όσες φορές επιδίωξα να προσκαλέσω νέους ανθρώπους του χώρου, με πολύ λίγη εμπειρία βέβαια, να έρθουν να δουν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της δουλειάς μου, προκειμένου να εκπαιδεύσω και να μπορώ να έχω και εγώ βοήθεια στο set, θεώρησαν πως κάνω πλάκα!

Απαιτεί μεγάλη ευθύνη η δική μου δουλειά. Το να έχω έναν άνθρωπο να επιβλέπει στο πόδι μου και να είναι όλη ημέρα μέσα σε ένα σπίτι με 40 άτομα, προκειμένου να είναι όλα καλά οργανωμένα, χωρίς να γίνει καμία ζημιά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του γυρίσματος μέχρι και το κλείσιμο, είναι μια τεράστια ευθύνη!

Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν θα επιδίωκα να του κρύψω οτιδήποτε αφορά τη δουλειά αυτή για να μην τρομάξει. Πρέπει να έχεις πολλή αγάπη, πάθος και υπομονή γι' αυτή τη δουλειά! Μόνο έτσι μπορεί να βγει!

Πώς φαντάζεστε το μέλλον του κλάδου σας τα επόμενα 5–10 χρόνια και πώς νιώθετε που εσείς είστε «μέσα» σε αυτή την εξέλιξη;

Πολύ φοβάμαι πως το μέλλον του είναι χλωμό! Και από την παρέμβαση του AI και από τις εκατοντάδες καταστροφές κτιρίων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω του Airbnb, της πολεοδόμησης και όχι μόνο.

Η αισθητική και η αρχιτεκτονική της πόλης έχει αρχίσει να εξαφανίζεται – καταστρέφεται, πλην εξαιρέσεων. Και γενικώς ήδη έχει αρχίσει να δυσκολεύει η κατάσταση!

Στο τέλος της ημέρας, είστε χαρούμενη με την προσφορά σας;

Τις περισσότερες φορές, ναι! Είμαι και ικανοποιημένη και χαρούμενη. Παρά τη γκρίνια, το άγχος και την αγωνία, ναι! Είμαι!

Θα σκεφτόσασταν να αλλάξετε εντελώς δουλειά ή καριέρα και γιατί;

Δυστυχώς, έχω αρχίσει ήδη να το σκέφτομαι, κατά κύριο λόγο για όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα.

Και αν αναγκαζόμουν κάποια στιγμή να αλλάξω καριέρα, θα το έκανα, αλλά θα ήταν μόνο για να φύγω και να πάω να ζήσω στο αγαπημένο μου νησί, κάνοντας το οτιδήποτε. Επιλέγοντας πλέον μόνο την ηρεμία, ακολουθώντας έναν άλλον τρόπο και στάση ζωής, που όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί είδος προς εξαφάνιση, τουλάχιστον στη δική μου επαγγελματική και κυρίως προσωπική ζωή.

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