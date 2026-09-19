Χαλκιδική: 64χρονη λουόμενη γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες και τραυματίστηκε

Snapshot Μια 64χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες της Χαλκιδικής και έπεσε στη θάλασσα.

Η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Snapshot powered by AI

Στο κεφάλι τραυματίστηκε χθες στη Χαλκιδική μια 64χρονη Ιταλίδα, όταν γλίστρησε από βράχο στη θαλάσσια περιοχή «Καβουρότρυπες» και έπεσε στη θάλασσα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.

Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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