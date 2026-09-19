Ελένη Πετρουλάκη για ηλικιακό ρατσισμό: «Δεν χρωστάω σε κανέναν να παραμένω ίδια»

Snapshot Η Ελένη Πετρουλάκη καταγγέλλει τον ηλικιακό ρατσισμό που δέχεται λόγω της εμφάνισής της.

Δηλώνει ότι δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να διατηρεί την εμφάνιση που είχε όταν ήταν νεότερη.

Επισημαίνει ότι οι φυσικές αλλαγές στο πρόσωπό της αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματα της ζωής της.

Τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι η υγεία, η δύναμη, η ενέργεια και η αλήθεια, όχι η αιώνια νεότητα.

Αποδέχεται την ηλικία της (55 ετών) ανοιχτά και δεν κρύβει το πέρασμα του χρόνου. Snapshot powered by AI

Τη δική της απάντηση στα σχόλια που έχει δεχθεί κατά καιρούς για την εμφάνισή της έδωσε η Ελένη Πετρουλάκη, μιλώντας ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό και την πίεση που συχνά ασκείται στις γυναίκες να διατηρούν αναλλοίωτη την εικόνα τους όσο μεγαλώνουν.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Tik Tok, η ίδια εξήγησε ότι ορισμένα σχόλια για το πρόσωπό της την ώθησαν να τοποθετηθεί δημόσια, όχι μόνο για τον εαυτό της αλλά, όπως είπε, «για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει».

«Βιώνω κι εγώ, λοιπόν, τον ηλικιακό ρατσισμό. Κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου, ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει», ανέφερε αρχικά.

Η Ελένη Πετρουλάκη ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογείται για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στην εμφάνισή της.

«Δεν χρωστάω, λοιπόν, σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή. Είμαι 55 ετών. Δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου. Έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια. Δεν βάζω φίλτρο. Φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις φυσικές αλλαγές του προσώπου και του σώματος με το πέρασμα των χρόνων, συνδέοντάς τες με τις εμπειρίες, τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες της ζωής.

«Το πρόσωπό μου, ναι, έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό, όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στεναχωριέται και μεγαλώνει», είπε.

Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα απέναντι στην εμμονή με την αιώνια νεότητα, ξεκαθαρίζοντας ποιες είναι πλέον οι πραγματικές της προτεραιότητες.

«Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου», κατέληξε.

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