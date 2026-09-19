Ηράκλειο: Τραγικό τέλος για τον 78χρονο τουρίστα που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε νεκρός στο Μαδέ

Snapshot Ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που αγνοούνταν από την Παρασκευή βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ, κοντά στην Αγία Πελαγία.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί αφού πήγε για κολύμπι στην παραλία του Μαδέ.

Στις έρευνες συμμετείχαν το Λιμενικό, επαγγελματίες αλιείς, δύτες, drones και αεροπλάνα.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε περίπου 200 μέτρα από την ακτή, ενώ εκκρεμεί η τυπική αναγνώρισή του.

Η επιχείρηση έρευνας περιελάμβανε σκάφη, εναέρια μέσα και έρευνα βυθού στην περιοχή και κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Γάλλου που αγνοούνταν από την Παρασκευή (8/9) από την περιοχή του Ηρακλείου.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει στην παραλία του Μαδέ για να κολυμπήσει και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ, στην Αγία Πελαγία πολύ κοντά στο σημείο των ερευνών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των ανδρών του λιμενικού και των επαγγελματιών αλιέων που έσπευσαν στην περιοχή και τελικά ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός περίπου 200 μέτρα από την ακτή. Εκκρεμεί η τυπική του αναγνώριση.

Από το πρωί ήταν πολύ μεγάλη η επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό του 78χρονου με σκάφη κι εναέρια μέσα.

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, το σωστικό σκαφος του Ομίλου Ηρακλείου, δύτες και 8 επαγγελματικά αλευτικά σκάφη από Ηράκλειο, Αγία Πελαγία και Παντάνασσα, ενώ και από αέρος συνέδραμαν drones.

Οι διασώστες "σκάναραν" το βυθό περιμετρικα στο Μαδέ, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Γάλλος και σήμερα επρόκειτο να ταξιδέψει για τη χώρα του ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και αεροπλάνο που έκανε πτήσεις. Παράλληλα, στελέχη του Λιμεναρχείου Λινοπεραμάτων με τζιπ "χτένισαν" τις γύρω ακτές.

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