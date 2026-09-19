Στο πλευρό της Σίντνεϊ Σουίνι η πιο σέξι βολεϊμπολίστρια στον κόσμο Κέιλα Σίμονς μετά τον σάλο

Snapshot Η Κέιλα Σίμονς υπερασπίστηκε δημόσια τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά την κριτική για την αποκαλυπτική διαφήμιση της τελευταίας σε πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος.

Η Σίμονς κατήγγειλε την «υποκρισία» γύρω από το γυναικείο σώμα και την επιβολή στερεοτύπων που περιορίζουν την ελκυστικότητα των γυναικών στο όνομα του ακτιβισμού.

Η πρώην βολεϊμπολίστρια τόνισε ότι η διαφήμιση δεν υπονομεύει τον γυναικείο αθλητισμό και κάλεσε σε ουσιαστική στήριξη των αθλητριών μέσω παρακολούθησης και ενθάρρυνσης των αγώνων τους.

Η Σίμονς επισήμανε ότι η Σουίνι είναι επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας, και ότι η κοινωνία συχνά υποτιμά τα επιτεύγματά της λόγω της εμφάνισής της.

Η Κέιλα Σίμονς έχει αποσυρθεί από το επαγγελματικό βόλεϊ και έχει στραφεί στη δημιουργία περιεχομένου στα social media, διατηρώντας ισχυρή παρουσία. Snapshot powered by AI

Η Κέιλα Σίμονς πήρε θέση υπέρ της Σίντνεϊ Σουίνι, μετά τον σάλο που προκάλεσε η γυμνή εμφάνιση της ηθοποιού σε διαφήμιση της πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος Novig.

Η 29χρονη σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, με αρκετές αθλήτριες να εκφράζουν δημόσια τη διαφωνία τους για τη συγκεκριμένη καμπάνια.

Ανάμεσα σε εκείνες που σχολίασαν αρνητικά τη διαφήμιση ήταν η Βρετανίδα σπρίντερ Amy Hunt, η πρώην δρομέας Hannah Williams, καθώς και η Αυστραλή πολίστρια Tilly Kearns.

Αντίθετη στάση κράτησε η Κέιλα Σίμονς, πρώην αθλήτρια του κολεγιακού βόλεϊ και νυν δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans, η οποία υπερασπίστηκε ανοιχτά την πρωταγωνίστρια του «Euphoria».

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Σίμονς δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να δοκιμάζεται σε διάφορα αθλήματα, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο θέση στη δημόσια συζήτηση που έχει ξεσπάσει γύρω από τη διαφήμιση της Σουίνι.

Η Κέιλα Σίμονς συνόδευσε το βίντεό της με τη φράση: «Ελπίζω η επόμενη τάση μεταξύ των γυναικών να είναι να πάψουν να ενδιαφέρονται να “ρίχνουν” η μία την άλλη στο διαδίκτυο».

Η πρώην βολεϊμπολίστρια, η οποία αριθμεί περίπου 955.000 ακολούθους στο Instagram, προχώρησε και σε μία εκτενή υπεράσπιση της Σίντνεϊ Σουίνι, απορρίπτοντας την άποψη ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση υπονομεύει τη θέση των γυναικών στον αθλητισμό.

«Η διαφήμιση της Sydney Sweeney για τον τζόγο δεν πηγαίνει πίσω τις γυναίκες στον αθλητισμό», έγραψε.

Σύμφωνα με τη Σίμονς, υπάρχει «βαθιά υποκρισία» στην προσπάθεια να επιβάλλονται στις γυναίκες συγκεκριμένα πρότυπα προκειμένου να θεωρούνται «αξιοσέβαστες».

Όπως υποστήριξε, στο παρελθόν αυτό γινόταν μέσω αυστηρών ενδυματολογικών κανόνων που παρουσίαζαν το γυναικείο σώμα ως «περισπασμό», ενώ σήμερα, κατά την άποψή της, η ίδια λογική εκφράζεται μέσα από διαδικτυακές επιθέσεις που ζητούν από τις γυναίκες να περιορίζουν την ελκυστικότητά τους στο όνομα του «ακτιβισμού».

«Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι απλώς μια νέα εκδοχή του ίδιου παλιού ελέγχου», τόνισε.

Η Σίμονς σημείωσε ακόμη ότι, μέσα στη δημόσια συζήτηση, συχνά παραβλέπεται το γεγονός ότι η Σουίνι είναι μία επιτυχημένη ηθοποιός, επιχειρηματίας και executive.

«Τη στιγμή που μια γυναίκα χρησιμοποιεί την εμφάνισή της προς όφελός της, η κοινωνία συμπεριφέρεται σαν να διαγράφονται όλα τα επιτεύγματά της», ανέφερε.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η πραγματική ενίσχυση του γυναικείου αθλητισμού περνά μέσα από την έμπρακτη στήριξη των αθλητριών.

«Αν θέλεις να ενδυναμώσεις τις γυναίκες στον αθλητισμό, αγόρασε εισιτήρια, πήγαινε στους αγώνες και γιόρτασε τα επιτεύγματά τους», έγραψε, προσθέτοντας ότι η δημόσια επίθεση εναντίον μιας γυναίκας δεν αποτελεί μορφή ενδυνάμωσης.

Η Κέιλα Σίμονς έχει πλέον αποσυρθεί από το βόλεϊ και έχει στραφεί στα social media, όπου διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία. Στο παρελθόν αγωνιζόταν στην ομάδα βόλεϊ του Marshall University, ενώ αποφοίτησε το 2018, χρονιά κατά την οποία έβαλε τέλος στη σύντομη αγωνιστική της καριέρα.

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