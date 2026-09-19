Ρωσία: Εκλογές χωρίς αντίπαλο για τον Πούτιν και με κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα

Η Μόσχα δηλώνει ότι το σύστημα ψηφοφορίας δέχτηκε «ισχυρή, εξωτερική επίθεση» καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ρωσία: Εκλογές χωρίς αντίπαλο για τον Πούτιν και με κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου στη Μόσχα δέχτηκε ισχυρή και συνεχόμενη εξωτερική κυβερνοεπίθεση κατά την πρώτη νύχτα λειτουργίας του, αλλά η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά.
  • Στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας συμμετέχουν μόνο κόμματα που υποστηρίζουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αποκλείοντας το αντιπολεμικό κόμμα Γιάμπλοκο.
  • Η τριήμερη εκλογική διαδικασία (18-20 Σεπτεμβρίου) θα αναδείξει τη νέα Δούμα με 450 έδρες, καθώς και τους κυβερνήτες 11 ομοσπονδιακών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή.
  • Οι εκλογές χαρακτηρίζονται από αυστηρό έλεγχο και απουσία αντιπολίτευσης με πραγματική παρουσία, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εξουσία του Πούτιν μετά από 26 χρόνια στην ηγεσία.
  • Ο Πούτιν ψήφισε ηλεκτρονικά την πρώτη μέρα των εκλογών, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι διαθέτουν πλήρη έλεγχο της κατάστασης και δυνατότητα διακοπής της ψηφοφορίας αν χρειαστεί.
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Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε το σύστημα ψήφου εξ' αποστάσεως στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας, το πρώτο βράδυ λειτουργίας του.

Η Ρωσία άνοιξε τις κάλπες την Παρασκευή 18/9 για μία τριήμερη διαδικασία που θα αναδείξει τη νέα Δούμα. Όπως έχει διαμορφωθεί όμως το σύστημα καθόδου στις εκλογές, μόνο όσα κόμματα στηρίζουν τον Βλάντιμιρ Πούτιν, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC), Έλλα Παμφίλοβα, πρόκειται για «ισχυρή εξωτερική επίθεση, η οποία συνεχίζεται ακόμη».

«Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες μας, το σύστημα της Μόσχας δέχτηκε μια πολύ ισχυρή και συνεχή επίθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση αυτή συνεχίζεται και είναι πολύ μεγάλης κλίμακας και έντονη», ανέφερε.

Η Παμφίλοβα σημείωσε ότι όλες οι επιθέσεις αποκρούονται και ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ' αποστάσεως στη Μόσχα λειτουργεί κανονικά.

«Όλοι οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες και οι διοργανωτές της ψηφοφορίας έχουν την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο. Η ασφάλεια του συστήματος προβλέπει τη δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας», πρόσθεσε.

Russia Election

Κάλπες σε εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών στο τμήμα της περιφέρειας Ντόνετσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία, στην Ουκρανία, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

AP

Εκλογές χωρίς αντίπαλο

Οι κάλπες άνοιξαν στη Ρωσία την Παρασκευή, σε μια αυστηρά ελεγχόμενη τριήμερη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας Δούμας, η οποία αναμένεται να επιτρέψει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διευρύνει ακόμη περισσότερο την εξουσία του, ύστερα από 26 χρόνια στην ηγεσία, και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπει στο πέμπτο έτος.

Ψηφοδέλτιο έχει επιτραπεί να συγκροτήσουν μόνο τα κόμματα που στηρίζουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, όπως ακόμα αποκαλείται η πλήρους κλίμακας εισβολή: το κυβερνών κόμμα Ενιαία Ρωσία, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία, το εθνικιστικό LDPR και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι.

Το Γιάμπλοκο, το μοναδικό ανοιχτά αντιπολεμικό κόμμα που εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα στη χώρα, αποκλείστηκε. Η υποστήριξη που έχει, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των νέων, είχε εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα, καθώς αρχικά είχε λάβει το πράσινο φως για να κατέβει στις εκλογές.

Εκλογές στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας

Οι εκλογές θα αναδείξουν 450 έδρες στην Κρατική Δούμα και τους κυβερνήτες 11 ομοσπονδιακών περιοχών, με το μοναδικό εναπομείναν αντιπολεμικό κόμμα της χώρας εκτός μάχης και τους φόβους για επιστράτευση να ρίχνουν σκιά στην ψηφοφορία.

Η διαδικασία, που θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, θα αναδείξει επίσης βουλευτές στα περιφερειακά κοινοβούλια σε 39 ομοσπονδιακές περιφέρειες.

Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν άμεσα τους 8 από τους 11 περιφερειακούς ηγέτες, ενώ τα περιφερειακά κοινοβούλια θα εκλέξουν τους υπόλοιπους τρεις. Εκλογικά τμήματα έχουν ανοίξει σε ρωσικά συνοριακά περάσματα με την Πολωνία και τις τρεις βαλτικές χώρες.

Οι μισές από τις 450 έδρες της Δούμας θα κατανεμηθούν μέσω πανεθνικών κομματικών ψηφοδελτίων και οι άλλες μισές μέσω μονοεδρικών περιφερειών.

Η ψηφοφορία στις ρωσικές εκλογές διεξάγεται επίσης σε τμήματα της Ουκρανίας που τελούν υπό κατοχή από τα ρωσικά στρατεύματα, κίνηση την οποία ούτε το Κίεβο ούτε η Δύση αναγνωρίζουν ως νόμιμη.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή ψήφισε ηλεκτρονικά και ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

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