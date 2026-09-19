Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

Στο Stem Cell Clinic στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που λειτουργούσε διακριτικά, εξυπηρετούνταν διάσημοι πελάτες από τον χώρο της showbiz και της πολιτικής

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Stem Cell Clinic στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που λειτουργούσε διακριτικά, εξυπηρετούνταν διάσημοι πελάτες από τον χώρο της showbiz και της πολιτικής.
  • Δύο γιατροί του ιατρείου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.
  • Μεταξύ των πελατών ήταν γνωστή παντρεμένη παρουσιάστρια με μακρά τηλεοπτική καριέρα και ποπ είδωλο υψηλού βεληνεκούς.
  • Το ιατρείο εξυπηρετούσε επίσης παλιά τηλεοπτική προσωπικότητα αγαπητή στους καναλάρχες και άλλη παρουσιάστρια που δίνει μεγάλη σημασία στην εμφάνισή της.
  • Στο πελατολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη μια γνωστή παρουσιάστρια με προτίμηση σε νεαρούς και ένας παροπλισμένος πολιτικός.
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Στον χώρο που λειτουργούσε υπό διακριτικότητα, χωρίς ταμπέλα, και χωρίς διαφήμιση στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο αδικοχαμένος Γιώργος Μαζωνάκης, δεν ήταν ο μοναδικός επώνυμος πελάτης στο καρνέ των προφυλακισμένων γιατρών.

Δεκάδες ονόματα από τον χώρο της showbiz, ακόμη και της πολιτικής, έχουν παρελάσει από το Stem Cell Clinic, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Espresso. Στο δημοσίευμα δεν γίνεται αναφορά σε ονόματα, ωστόσο, η εφημερίδα σκιαγραφεί ορισμένα πρόσωπα που ήταν πελάτες του δίδυμου των γιατρών που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Μια εξ αυτών, είναι πασίγνωστη παντρεμένη παρουσιάστρια με ατελείωτα χιλιόμετρα στα τηλεοπτικά πλατό. Πρόκειται για ένα λαμπερό πρόσωπο της μικρής οθόνης με καριέρα δεκαετιών, που γνωρίζει τα τηλεοπτικά στούντιο καλύτερα και από το.... σαλόνι της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ήταν από τις πλέον τακτικές πελάτισσες του «ιατρείου».

Πελάτης του ιατρείου είναι εδώ και χρόνια ένα ποπ είδωλο, ο οποίος είναι τέτοιου βεληνεκούς, που ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα άνοιγαν για χάρη του το ιατρείο τους τις Κυριακές.

Στο ιατρείο της Καρνεάδου όμως εμφανιζόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μια παλιά τηλεοπτική «καραβάνα», από εκείνες τις παρουσίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μικρή οθόνη και έχουν μάθει να κινούνται με άνεση ανάμεσα στα φώτα, στα φλας και τα παρασκήνια της showbiz. Ενα πρόσωπο που λάτρευαν οι καναλάρχες, μια και στο παρελθόν τούς έφερνε, εκτός από τηλεοπτικές ίντριγκες, και νούμερα τηλεθέασης.

Στο πελατολόγιο του ιατρείου συμπεριλαμβάνεται ακόμη ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, «που έχει κάνει την εικόνα του ολόκληρη επιστήμη. Για εκείνη, άλλωστε, η εμφάνισή της είναι το άλφα και το ωμέγα, καθώς κολυμπά μέσα στην ανασφάλεια».

Το δημοσίευμα κάνει λόγο και για έτερη γνωστή παρουσιάστρια με βαρύ όνομα, που στην προσωπική και ερωτική της ζωή έχει αδυναμία στους νεαρούς, καθώς και για έναν «παροπλισμένο» πολιτικό...

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