Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 19 Σεπτεμβρίου τιμάται η μνήμη των Αγίων Σαββατίου, Τρόφιμου και Δορυμέδων, μαρτύρων του 278 μ.Χ.

Οι Άγιοι καταδικάστηκαν και βασανίστηκαν σκληρά επειδή αποδοκίμασαν δημόσια ειδωλολατρικές τελετές.

Ο Σαββάτιος πέθανε από τα βασανιστήρια, ενώ ο Τρόφιμος φυλακίστηκε και υπέστη επιπλέον βασανιστήρια.

Ο Δορυμέδων έγινε χριστιανός μετά την επίσκεψή του στον Τρόφιμο και βασανίστηκε επίσης.

Οι τρεις Άγιοι τελικά αποκεφαλίστηκαν αφού επιβίωσαν αλώβητοι από επιθέσεις άγριων θηρίων. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης,

Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα,

Σαββάτη και Σαββάτω.

Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

Και οι τρεις, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.).

Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με τον Σαββάτιο βρέθηκαν στην Αντιόχεια και είδαν τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκαν και αποδοκίμασαν δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη.

Βέβαια, γρήγορα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα.

Τόσο, που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο δε Τρόφιμος οδηγήθηκε σε άλλο σκληρότερο ηγεμόνα, το Διονύσιο Περώννιο. Αυτός, αφού τον έγδαρε με σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τον έριξε στη φυλακή.

Εκεί τον επισκέφθηκε κάποιος, βουλευτής, ο Δορυμέδων, που είδε το μαρτύριό του και στερεώθηκε στην πίστη του Χριστού. Όταν το έμαθε αυτό ο ηγεμόνας, βασάνισε σκληρά το Δορυμέδοντα. Έπειτα, έριξε και τους δύο τροφή στα θηρία, μέσα στο αμφιθέατρο.

Αλλά η πεινασμένη αρκούδα και η αιμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στα πόδια τους σαν ήμερα αρνιά. Το ίδιο και το αγριεμένο λιοντάρι που ελευθέρωσαν αργότερα. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν τους άγγιξαν τα θηρία, αμέσως οι δήμιοι τους αποκεφάλισαν.

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