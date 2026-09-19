Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η ΑΙ στο κυνήγι τσαρλατάνων γιατρών

Ελεύθερος Τύπος: Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί

Η Καθημερινή: «Σεμινάρια» ΑΙ στο Μαξίμου

Τα Νέα: Ο εφιάλτης επιστρέφει

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

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