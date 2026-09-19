Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η ΑΙ στο κυνήγι τσαρλατάνων γιατρών
Ελεύθερος Τύπος: Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί
Η Καθημερινή: «Σεμινάρια» ΑΙ στο Μαξίμου
Τα Νέα: Ο εφιάλτης επιστρέφει
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
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