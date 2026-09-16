Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 100 δισ. για επενδύσεις στην οκταετία

Ελεύθερος Τύπος: Απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Η Καθημερινή: Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές

Τα Νέα: Ένας παράγων-κλειδί που αυξάνει τις τιμές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου