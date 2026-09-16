Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 100 δισ. για επενδύσεις στην οκταετία
Ελεύθερος Τύπος: Απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ
Η Καθημερινή: Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές
Τα Νέα: Ένας παράγων-κλειδί που αυξάνει τις τιμές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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