Νέο Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει την Πέμπτη (17/9)

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε το ποσό των 100.000 ευρώ

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Νέο Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει την Πέμπτη (17/9)
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Νέο Mega τζακ ποτ στην κλήρωση (3119) του Τζόκερ την Τρίτη (15/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 16, 30, 31, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

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Στη κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (17/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.000.000 ευρώ.

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