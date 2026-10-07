Snapshot Ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στη Νότια Κορέα για την προώθηση της ταινίας του "Digger" και συνάντησε τυχαία ένα ζευγάρι Ρώσων στη Σεούλ.

Ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι το ζευγάρι ήταν από τη Σιβηρία και νοστάλγησε τα ταξίδια του στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής του στη Μόσχα το 1987 και των παραστάσεων στο θέατρο Μπολσόι.

Ο Κρουζ θυμήθηκε ότι το ιδιωτικό του τζετ ανεφοδιάστηκε στο αεροδρόμιο Tolmachevo κοντά στο Νοβοσιμπίρσκ το 2014.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή φωτογραφία και θερμή χειραψία, αφήνοντας θετική εντύπωση στους Ρώσους. Snapshot powered by AI

Μία αναπάντεχη συνάντηση είχε ένα ζευγάρι Ρώσων στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, όταν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τομ Κρουζ.

Η Αλένα και Μιχαήλ από το Κρασνογιάρσκ, όταν συνάντησαν τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, ο οποίος βρισκόταν στη Νότια Κορέα σε σχέση με την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Digger».

Η Ρωσίδα, μαζί με τον σύζυγό της, περπατούσαν στην πόλη και παρατήρησαν πλήθος κατοίκων της περιοχής να περικυκλώνουν τον ηθοποιό.

«Στριμωχτήκαμε προσεκτικά και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Ήμουν σε απόσταση αναπνοής με τον Τομ και με προσκάλεσε. Ρώτησα αν μπορούσα να βγάλω μια φωτογραφία», είπε η Αλένα.

Μετά από αυτό, ξεκίνησε μια σύντομη συζήτηση μεταξύ τους.

Россиянка случайно встретила Тома Круза в Южной Корее. Девушка попросила у него фото, а тот рассказал о том, как был в Сибири. Легенда👏♥ https://t.co/p2EAF7TphJ — Эта страна (@RusUslada) October 6, 2026

Ο Κρουζ αναρωτήθηκε από πού ήταν το ζευγάρι. Ακούγοντας ότι οι συνομιλητές ήταν από τη Ρωσία, ο ηθοποιός ζήτησε να μάθει ποια περιοχή συγκεκριμένα για να πάρει την απάντηση.

— Από τη Σιβηρία. Έχετε πάει εκεί;

Σε αυτό το σημείο ο ηθοποιός αναπόλησε τα ταξίδια του στη Ρωσία.

— Και ήμουν επίσης στη Μόσχα το 1987. Ήταν η πρώτη μου επίσκεψη, μου άρεσε πολύ. Και υπήρχε επίσης μπαλέτο τη δεκαετία του 2000 πριν από τα εγκαίνια του θεάτρου Μπολσόι, προφέροντας το όνομα στα ρωσικά.

Η κοπέλα εξεπλάγη που ο ηθοποιός θυμάται το όνομα του ρωσικού θεάτρου.

— Δηλαδή ξέρεις κάτι στα ρωσικά;

— Ναι, ναι, Μπολσόι.

Στη συνομιλία, ο Κρουζ θυμήθηκε επίσης τη Σιβηρία. Σύμφωνα με την Αλένα, όταν ο ηθοποιός έμαθε από πού καταγόταν το ζευγάρι, είπε ότι κάποτε το αεροπλάνο του ανεφοδιαζόταν εκεί.

Είναι γνωστό ότι το 2014, το ιδιωτικό τζετ του Κρουζ προσγειώθηκε πραγματικά στο αεροδρόμιο Tolmachevo κοντά στο Νοβοσιμπίρσκ για ανεφοδιασμό, πετώντας από Ολλανδία για Ιαπωνία.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Ρώσοι έβγαλαν κοινή selfie με τον Κρουζ. Σύμφωνα με την Αλένα, ο ηθοποιός της έσφιξε το χέρι και τη χάιδεψε στον ώμο και στη συνέχεια σημείωσε ότι χάρηκε που μίλησαν.

Η Αλένα παραδέχτηκε ότι η συζήτηση της άφησε ιδιαίτερα έντονη εντύπωση.

«Είχα την αίσθηση ότι γνωριζόμασταν πολύ καιρό. Ήταν πολύ άνετο να του μιλήσω. Ένας απίστευτα φιλικός άνθρωπος!» μοιράστηκε η Αλένα.