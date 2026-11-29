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Λαμπερές γαμήλιες τελετές, πανάκριβα νυφικά, εντυπωσιακά μονόπετρα και υποσχέσεις αιώνιας αγάπης. Στο Χόλιγουντ, ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στο «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος» και την αίτηση διαζυγίου μπορεί να είναι υπόθεση μερικών ημερών ή ακόμη και ωρών.

Οι διάσημοι, όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν μένουν ανεπηρέαστοι από τους κεραυνοβόλους έρωτες. Ορισμένοι εξελίσσονται σε ευτυχισμένους γάμους, ενώ άλλοι καταλήγουν σε χωρισμούς που μένουν στην ιστορία.

Ανάμεσα στα ζευγάρια που είδαν τη συζυγική τους ευτυχία να διαρκεί ελάχιστα βρίσκονται σταρ που γνωρίζονταν επί χρόνια πριν παντρευτούν, αλλά και προσωπικότητες που παρασύρθηκαν από τον ενθουσιασμό ενός θυελλώδους ειδυλλίου.

Από τον γάμο των 55 ωρών της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέχρι την πολυσυζητημένη ένωση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κρις Χάμφρις, αυτές είναι οι ιστορίες διασήμων που ανακάλυψαν ότι το να πεις το «ναι» είναι συχνά το ευκολότερο μέρος ενός γάμου.

1. Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Τζέισον Αλεξάντερ – 55 ώρες

Ο πρώτος γάμος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς διήρκεσε μόλις 55 ώρες, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τους συντομότερους γάμους στην ιστορία της showbiz.

Τον Ιανουάριο του 2004, κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου ταξιδιού στο Λας Βέγκας, η πριγκίπισσα της ποπ παντρεύτηκε τον παιδικό της φίλο Τζέισον Αλεξάντερ σε ένα μικρό παρεκκλήσι.

Το ζευγάρι προχώρησε σχεδόν αμέσως στην ακύρωση του γάμου. Στα δικαστικά έγγραφα αναφερόταν ότι η τραγουδίστρια δεν είχε πλήρη αντίληψη των πράξεών της όταν συμφώνησε να παντρευτεί.

2. Έμινεμ και Κιμ Μάδερς – Περίπου τρεις μήνες

Η σχέση του Έμινεμ με την Κιμ Μάδερς εξελίχθηκε σε ένα πολυετές, θυελλώδες ειδύλλιο, με δύο γάμους και ισάριθμους χωρισμούς.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν ως έφηβοι τη δεκαετία του 1980 και απέκτησαν την κόρη τους, Χέιλι Τζέιντ Σκοτ, το 1995.

Παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 1999 και χώρισαν το 2001. Το 2006 αποφάσισαν να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία στη σχέση τους, όμως ο δεύτερος γάμος τους διήρκεσε περίπου τρεις μήνες, πριν αποφασίσουν να τραβήξουν οριστικά χωριστούς δρόμους.

3. Ντένις Χόπερ και Μισέλ Φίλιπς – Οκτώ ημέρες

Ο ηθοποιός Ντένις Χόπερ και η τραγουδίστρια των Mamas and the Papas, Μισέλ Φίλιπς, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας The Last Movie, στην οποία υποδύονταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι.

Η κινηματογραφική τους σχέση εξελίχθηκε σε έναν παθιασμένο έρωτα στην πραγματική ζωή.

Παντρεύτηκαν ανήμερα του Halloween, το 1970, όμως μόλις οκτώ ημέρες αργότερα αποφάσισαν να χωρίσουν.

Ο Χόπερ, ο οποίος πέθανε το 2010, είχε μιλήσει ανοιχτά κατά τη διάρκεια της καριέρας του για τη μακροχρόνια μάχη του με τους εθισμούς.

4. Σοφία Μπους και Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ – Πέντε μήνες

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της δημοφιλούς νεανικής σειράς One Tree Hill και αποτέλεσαν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια της μικρής οθόνης.

Αντάλλαξαν όρκους το 2005, όμως πέντε μήνες αργότερα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

Η Σοφία Μπους είχε χαρακτηρίσει το διαζύγιό της ως μια δύσκολη και δυσάρεστη κατάσταση.

Στα απομνημονεύματά της, And I Will Tell You Mine, που κυκλοφόρησαν το 2026, αναφέρθηκε στην απιστία του πρώην συζύγου της και στα σημάδια που δεν είχε καταφέρει τότε να αναγνωρίσει.

«Κοιτάζοντας πίσω τώρα, βλέπω έναν ολόκληρο χάρτη προειδοποιητικών ενδείξεων. Τότε δεν τις έβλεπα. Ο έρωτας υπάρχει σε πραγματικό χρόνο και, όταν απουσιάζει, όλα όσα θόλωνε γίνονται πιο ξεκάθαρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

5. Ντρου Μπάριμορ και Τζέρεμι Τόμας – 19 ημέρες

Η Ντρου Μπάριμορ ήταν μόλις 19 ετών όταν παντρεύτηκε τον Ουαλό ιδιοκτήτη μπαρ Τζέρεμι Τόμας το 1994.

Το ζευγάρι διατηρούσε σχέση για περίπου έξι εβδομάδες πριν ανέβει τα σκαλιά του γάμου, ο οποίος κράτησε μόλις 19 ημέρες.

Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματα ντροπής που της προκαλούσε το διαζύγιο και για τη στιγμή που κατάφερε να απαλλαγεί από αυτά.

«Ένιωθα τόσο μεγάλη ντροπή για το διαζύγιο. Κάποια στιγμή συνέβη κάτι και είπα: “Δεν είμαι πλέον διατεθειμένη να αισθάνομαι έτσι”. Και αυτό το βάρος απλώς έφυγε από πάνω μου», είχε δηλώσει στην εκπομπή της.

6. Κάρμεν Ηλέκτρα και Ντένις Ρόντμαν – Αίτηση ακύρωσης έπειτα από λίγες ημέρες

Η σχέση της Κάρμεν Ηλέκτρα με τον εκκεντρικό σταρ του NBA, Ντένις Ρόντμαν, υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της δεκαετίας του 1990.

Το 1998 παντρεύτηκαν σε ένα μικρό παρεκκλήσι του Λας Βέγκας, όμως λίγες ημέρες αργότερα ο Ρόντμαν κατέθεσε αίτηση ακύρωσης του γάμου.

Οι δυο τους επανασυνδέθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα, πριν χωρίσουν οριστικά τον Απρίλιο του 1999.

Τον Μάιο του 2026, η Ηλέκτρα αναφέρθηκε στη σχέση τους στο podcast Legally Goff.

«Περνούσαμε πολύ όμορφα μαζί. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι όταν βρισκόμουν κοντά στον Ντένις. Αλλά βλέπουμε μόνο εκείνη την πλευρά του Ντένις που μας επιτρέπουν να δούμε τα μέσα ενημέρωσης, σωστά;», ανέφερε.

7. Κιμ Καρντάσιαν και Κρις Χάμφρις – 72 ημέρες

Ένας από τους διασημότερους σύντομους γάμους της σύγχρονης showbiz είναι αναμφίβολα εκείνος της Κιμ Καρντάσιαν με τον πρώην παίκτη του NBA, Κρις Χάμφρις.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010 μέσω κοινού φίλου και παντρεύτηκε το 2011, σε μια υπερπολυτελή τελετή που προβλήθηκε σε δύο ειδικά επεισόδια του Keeping Up With the Kardashians.

Μόλις 72 ημέρες αργότερα, η Καρντάσιαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές, ενώ ο Χάμφρις ζήτησε την ακύρωση του γάμου, επικαλούμενος εξαπάτηση.

Το 2021, η ιδρύτρια της SKIMS αναγνώρισε δημόσια τα λάθη της.

«Το χειρίστηκα με εντελώς λάθος τρόπο. Προσπάθησα να ζητήσω συγγνώμη. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί του για μήνες», εξομολογήθηκε.

8. Έντι Μέρφι και Τρέισι Έντμοντς – Περίπου δύο εβδομάδες

Ο Έντι Μέρφι και η παραγωγός Τρέισι Έντμοντς πραγματοποίησαν μια συμβολική γαμήλια τελετή την Πρωτοχρονιά του 2008, στην εξωτική Μπόρα Μπόρα.

Ωστόσο, περίπου δύο εβδομάδες αργότερα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, πριν προχωρήσουν σε μια δεύτερη, νομικά αναγνωρισμένη τελετή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι, παρά τις γαμήλιες φωτογραφίες και το ειδυλλιακό σκηνικό, η ένωσή τους δεν απέκτησε ποτέ επίσημη νομική υπόσταση.

9. Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζένιφερ Εσπόζιτο – Τέσσερις μήνες

Πολύ πριν εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένιφερ Εσπόζιτο.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2006, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη νότια Γαλλία, όμως τέσσερις μήνες αργότερα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

Οι δύο ηθοποιοί δεν αποκάλυψαν ποτέ με λεπτομέρειες τις συνθήκες της γνωριμίας τους.

Η Εσπόζιτο είναι παντρεμένη από το 2020 με τον επαγγελματία αθλητή ιστιοσανίδας Γέσπερ Βέστερστρεμ, ενώ ο Κούπερ διατηρεί σχέση με το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ από το 2023.

10. Φρεντ Άρμισεν και Ελίζαμπεθ Μος – Οκτώ μήνες

Η πρωταγωνίστρια του The Handmaid’s Tale γνώρισε τον Φρεντ Άρμισεν το 2008, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Saturday Night Live.

Παντρεύτηκαν το 2009, όμως περίπου οκτώ μήνες αργότερα η σχέση τους είχε ήδη τελειώσει.

Σε συνέντευξή της στο Page Six το 2012, η Μος είχε σχολιάσει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τον πρώην σύζυγό της.

«Ένα από τα καλύτερα πράγματα που άκουσα κάποιον να λέει γι’ αυτόν είναι: “Είναι τόσο καλός στις μιμήσεις. Αλλά η καλύτερη μίμηση που κάνει είναι εκείνη ενός φυσιολογικού ανθρώπου”. Για μένα, αυτό τα συνοψίζει όλα».

11. Μάριο Λόπεζ και Άλι Λάντρι – Δύο εβδομάδες

Ο Μάριο Λόπεζ και η πρώην Μις ΗΠΑ Άλι Λάντρι διατηρούσαν σχέση για έξι χρόνια πριν αποφασίσουν να παντρευτούν το 2004.

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά τη γαμήλια τελετή, η Λάντρι προχώρησε στην ακύρωση του γάμου.

Αιτία του χωρισμού φέρεται να ήταν η απιστία του ηθοποιού κατά τη διάρκεια ταξιδιού με φίλους του λίγο πριν από τον γάμο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο περιστατικό στα απομνημονεύματά του, Just Between Us, το 2014.

«Αρκεί να πω ότι πέρασα λίγο πιο καλά απ’ όσο έπρεπε, γιατί μέθυσα και έγινα υπερβολικά φιλικός με μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν εκεί για τις ανοιξιάτικες διακοπές της. Τι σκεφτόμουν;», έγραψε.

12. Σερ και Γκρεγκ Όλμαν – Εννέα ημέρες μέχρι την αίτηση διαζυγίου

Η σχέση της Σερ με τον μουσικό Γκρεγκ Όλμαν αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της δεκαετίας του 1970.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1975, μόλις λίγες ημέρες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της τραγουδίστριας από τον Σόνι Μπόνο.

Εννέα ημέρες αργότερα, η Σερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη στη συνέχεια τα προβλήματα εξάρτησης του συζύγου της.

Ωστόσο, η ιστορία τους δεν τελείωσε εκεί. Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε και παρέμεινε παντρεμένο έως το 1979.

Σήμερα, η 80χρονη Σερ διατηρεί σχέση με τον κατά 41 χρόνια νεότερό της μουσικό παραγωγό Αλεξάντερ Έντουαρντς.

13. Νίκι Χίλτον και Τοντ Άντριου Μάιστερ – 85 ημέρες

Η κληρονόμος της ξενοδοχειακής αυτοκρατορίας Hilton ήταν μόλις 20 ετών όταν παντρεύτηκε τον 33χρονο διαχειριστή επενδύσεων Τοντ Άντριου Μάιστερ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το 2004, στις 2:30 τα ξημερώματα, σε ένα μικρό παρεκκλήσι του Λας Βέγκας.

Ο γάμος τους διήρκεσε μόλις 85 ημέρες.

Πηγή από το περιβάλλον της Χίλτον είχε αναφέρει τότε στο Us Weekly ότι η νεαρή ηλικία της επηρέασε την απόφασή της να ζητήσει την ακύρωση του γάμου, καθώς δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή στη ζωή της για να παντρευτεί.

Το 2015, η Νίκι Χίλτον παντρεύτηκε τον Βρετανό χρηματιστή Τζέιμς Ρότσιλντ, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

14. Σάνεν Ντόχερτι και Ρικ Σάλομον – 16 μήνες

Η Σάνεν Ντόχερτι και ο Ρικ Σάλομον παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2002, έπειτα από ένα σύντομο ειδύλλιο, ενώ ο γάμος τους ακυρώθηκε τον Μάιο του 2003.

Όπως πολλά ακόμη ζευγάρια της λίστας, επέλεξαν το Λας Βέγκας για τη γαμήλια τελετή τους.

Σε επεισόδιο του podcast της, Let’s Be Clear with Shannen Doherty, στο οποίο φιλοξένησε τον πρώην σύζυγό της, η ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι παντρεύτηκαν υπερβολικά γρήγορα.

Η ίδια είχε αρχικά ενδοιασμούς επειδή δεν βρίσκονταν εκεί οι γονείς τους, όμως ο Σάλομον την έπεισε.

«Σου είπα: “Δεν μπορώ να παντρευτώ χωρίς να είναι εκεί ο πατέρας μου και η μητέρα μου”. Κι εσύ μου απάντησες: “Αν πρόκειται να το κάνουμε, θα το κάνουμε τώρα”», είχε θυμηθεί.

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