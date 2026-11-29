Νέα προβλήματα προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που συνοδεύουν την κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική, με τις πτώσεις δέντρων να διαδέχονται η μία την άλλη σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, μεγάλο δέντρο έπεσε στην κεντρική οδό Πλαπούτα, στο ύψος της Πεύκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο μεγάλος κορμός απέκλεισε το οδόστρωμα, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν δημοτικά συνεργεία, τα οποία επιχειρούν για την κοπή και την απομάκρυνσή του, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Μπαράζ πτώσεων δέντρων στην Αττική

Το περιστατικό στην Πεύκη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της Κυριακής στην Αττική.

Στη Νέα Ιωνία, δέντρο έπεσε απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου, προκαλώντας ζημιές σε πάρκο και σταθμευμένο όχημα, ενώ στην Κηφισιά μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα στην οδό Σαρανταπόρου.

Πτώση δέντρου σημειώθηκε και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Βούλα.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αττική είχαν καταγραφεί συνολικά 295 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων οι 215 αφορούσαν κοπές δέντρων.

Ο συνδυασμός των παρατεταμένων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ριπών ανέμου αυξάνει τον κίνδυνο εκρίζωσης δέντρων, με τις Αρχές να συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, τη διέλευση και τη στάθμευση κάτω από μεγάλα δέντρα.

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