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Με ειλικρίνεια μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN, σε συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, ανοίγοντας τα χαρτιά του τόσο για την εμπειρία της πατρότητας σε νεαρή ηλικία όσο και για την προσωπική του ζωή και τις επαγγελματικές του επιλογές.

Αναφερόμενος στον ερχομό των παιδιών του όταν βρισκόταν ακόμη στην ηλικία των 27 ετών, ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε τις δύο όψεις της πρόωρης πατρότητας, σημειώνοντας αρχικά: «Δεν είχα βάλει στόχο στη ζωή μου να γίνω πατέρας στα 27». Όπως εξήγησε στη συνέχεια, «Προέκυψε και ήταν κάτι που το θέλαμε. Έγινα μπαμπάς πολύ νέος και θεωρώ ότι αυτό είχε τα καλά και τα κακά του. Έπαιζα, κυλιόμουν στα πατώματα με τα παιδιά μου, σκαρφαλώναμε, τα κάναμε όλα. Ήμουν σαν ένα τρίτο, πιο μεγάλο παιδί σε αυτήν την παρέα. Από την άλλη, ένας άνθρωπος στα 27, 28, 29 του ακόμα και ο ίδιος ψάχνεται και προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Οπότε ίσως κάποια πράγματα, σήμερα ως πιο ώριμος, να μπορούσα να τα περάσω με ένα καλύτερο τρόπο στα παιδιά μου. Ακόμα, πολλές φορές μπαίνω στη θέση των γονιών μου και λέω “κοίτα να δεις, έτσι θα τους φαινόταν όταν τους μιλούσα έτσι”».

Η στάση του απέναντι στον έρωτα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Πέτρος Λαγούτης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις ερωτικές σχέσεις μετά τον τελευταίο του χωρισμό, τονίζοντας τη μεγαλύτερη αυτονομία και επιφυλακτικότητα που αισθάνεται μεγαλώνοντας. «Μετά τον τελευταίο μου χωρισμό είμαι πιο επιφυλακτικός στο να αφήσω τον εαυτό μου τελείως ελεύθερο στον έρωτα. Ο έρωτας όταν έρχεται δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια, αν πιστέψεις ότι ερωτεύτηκες, πάει να ότι ότι το έφαγες το βελάκι, τυφλώθηκες δηλαδή. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει μεγαλώνοντας είναι ότι πιο δύσκολα θα ερωτευτώ. Πιο δύσκολα θα αφεθώ ξανά, ίσως, στο παραμύθι του έρωτα. Μπορώ πια να είμαι καλά και μόνος μου και λέω πια, γιατί όταν ήμουν νεότερος, τελικά μου ήταν πιο δύσκολο. Τώρα είμαι πολύ καλά με αυτό. Καμιά φορά δεν μας αντέχουμε και θέλουμε να είμαστε συνέχεια κάπου αλλού. Έχω αρχίσει να με αντέχω πια», εξομολογήθηκε.

Η παρουσίαση του «Big Brother» και το οικονομικό κίνητρο

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την παρουσίαση του «Big Brother» στον ΣΚΑΪ, παραδεχόμενος ότι το οικονομικό σκέλος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να αποδεχτεί την πρόταση, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις. «Πιστεύω ότι σαν παρουσιαστής του “Big Brother” τα πήγα πολύ καλά. Δεν “κιτρίνισα” και κέρδισα το στοίχημα. Μετά την παρουσίαση του “Big Brother” δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις. Όταν είδα τις αρχικές μου δηλώσεις για το “Big Brother” με πείραξε, αλλά μετά είπα “ό,τι κοροϊδεύεις το λούζεσαι”», ανέφερε, προσθέτοντας: «Όταν μου έγινε η πρόταση για το Big Brother δεν ενθουσιάστηκα, αλλά ήθελα πολύ να ασχοληθώ με την παρουσίαση. Έπαιξε ρόλο και το οικονομικό».

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