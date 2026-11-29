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Χωρίς πολυάριθμους καλεσμένους και μια πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων, αλλά με μοναδικό σκηνικό την επιβλητική ομορφιά της φύσης, ένα ζευγάρι στην Αυστραλία αποφάσισε να ξεκινήσει το κοινό του ταξίδι στη ζωή με έναν τρόπο που θα θυμάται για πάντα.

Η Σέριλι και ο Έλιοτ, κάτοικοι της περιοχής των Blue Mountains στη Νέα Νότια Ουαλία, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στην οροφή ενός τελεφερίκ, σε ύψος 270 μέτρων πάνω από ένα καταπράσινο δάσος.

Η ασυνήθιστη γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στο εμβληματικό Scenic Skyway, με φόντο τους καταρράκτες Κατούμπα και τον διάσημο βραχώδη σχηματισμό Three Sisters.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Scenic World, πρόκειται για την πρώτη γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην οροφή του συγκεκριμένου τελεφερίκ.

«Ένας παραδοσιακός γάμος δεν μας ταίριαζε ποτέ»

Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου τους, όταν οι δύο νέοι συνειδητοποίησαν ότι δεν επιθυμούσαν μια συμβατική τελετή.

Αντί για μια μεγάλη κοινωνική εκδήλωση, ήθελαν να δημιουργήσουν μια προσωπική εμπειρία που θα αντανακλούσε τον χαρακτήρα τους.

«Ένας παραδοσιακός γάμος δεν μας ταίριαζε ποτέ», δήλωσαν οι νεόνυμφοι στην αυστραλιανή εφημερίδα Western Weekender.

Όπως εξήγησαν, δεν αισθάνονταν την ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος. Εκείνο που είχε πραγματικά σημασία για τους ίδιους ήταν να απευθυνθούν ο ένας στον άλλον, σε έναν ξεχωριστό τόπο, δημιουργώντας μια ανάμνηση που θα τους συνόδευε για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Γαμήλιοι όρκοι με φόντο το απέραντο πράσινο

Η νύφη, φορώντας το λευκό νυφικό της, και ο γαμπρός, με το γαμήλιο κοστούμι του, ανέβηκαν στην οροφή του τελεφερίκ, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Μαζί τους βρισκόταν η Κας Νταντιέ, η οποία ανέλαβε την τέλεση του γάμου και βίωσε για πρώτη φορά στην επαγγελματική της διαδρομή μια τόσο ασυνήθιστη τελετή.

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως σουρεαλιστική, εξηγώντας ότι ο ενθουσιασμός όλων των παρευρισκομένων την έκανε προσωρινά να ξεχάσει το ύψος στο οποίο βρίσκονταν.

Παρά το εντυπωσιακό σκηνικό, η τελετή εξελίχθηκε σε μια ήρεμη και ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, χωρίς μικρόφωνα και καλεσμένους, με τη φύση να κυριαρχεί γύρω τους.

Όπως περιέγραψε, η θέα και η απομόνωση δημιουργούσαν την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή δεν συνέβαινε τίποτε άλλο στον κόσμο.

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