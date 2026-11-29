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Η προοπτική κυκλοφορίας των Windows 12 μπαίνει προσωρινά στο «ψυγείο», καθώς η Microsoft στρέφει το βάρος της στη βελτιστοποίηση και τη σταθεροποίηση των Windows 11. Όπως δήλωσε στο Axios ο επικεφαλής του τμήματος Windows, Παβάν Νταβουλούρι, η εταιρεία εστιάζει πλέον στην αποκατάσταση κρίσιμων ζητημάτων ποιότητας, επιδόσεων και αξιοπιστίας στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, τα οποία επηρεάζουν άμεσα μια βάση άνω του ενός δισεκατομμυρίου χρηστών.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και το εμπόδιο της RAM

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της Microsoft καλείται να διαχειριστεί τον σκεπτικισμό μεγάλης μερίδας του κοινού απέναντι στην έντονη παρουσία λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο λειτουργικό. Μιλώντας στο Axios, ο κ. Νταβουλούρι αναγνώρισε ότι η εταιρεία οφείλει να αποδείξει την πρακτική αξία αυτών των εργαλείων στην καθημερινή χρήση, αναδεικνύοντας εφαρμογές με ουσιαστικό όφελος για προγραμματιστές, δημιουργούς περιεχομένου και απλούς χρήστες.

Ωστόσο, η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης που εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή (on-device AI) προσκρούει σε έναν βασικό τεχνικό περιορισμό: τα τοπικά μοντέλα απαιτούν αυξημένη χωρητικότητα μνήμης RAM, γεγονός που συγκρούεται ευθέως με την προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης πόρων και βελτίωσης της ταχύτητας στους συμβατικούς υπολογιστές. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Axios ο κ. Νταβουλούρι, η ισορροπία αυτή αναζητείται σε μοντέλα μεγέθους 10 έως 20 δισεκατομμυρίων παραμέτρων, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να προσφέρουν μια ουσιαστική εμπειρία τοπικής τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να υπονομεύουν τη συνολική απόδοση του συστήματος.

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