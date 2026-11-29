Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε, λόγω των θυελλώδων ανέμων της κακοκαιρίας Άργος, στην οδό Σαρανταπόρου στη Νέα Ερυθραία.

Το δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα ΙΧ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός, ενώ κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Κηφισιάς και σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάσυρσης του δέντρου.

Ένα όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς κι ακόμη ένα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

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