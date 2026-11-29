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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Άργος», η οποία πλήττει την Αττική, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα και δημιουργώντας προβλήματα σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των αρμόδιων αρχών, οι βόρειοι άνεμοι στην Αττική ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ.

Newsbomb/Χάρης Γκίκας

Τα έντονα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με συσσώρευση υδάτων σε δρόμους και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε στην οδό Νικοπόλεως, στα Κάτω Πατήσια, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Δούσμανη έως την οδό Πατησίων.

Νωρίτερα, παρατηρήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονταν στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Βούλας. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σύντομα.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε και στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Newsbomb/Χάρης Γκίκας

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Μήνυμα 112

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 14:00, μήνυμα 112 στάλθηκε προς τους κατοίκους της Αττικής, για ισχυρούς έως και θυελλώδεις ανέμους κατά τις επόμενες ώρες της Κυριακής, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Εξασθενούν τα φαινόμενα αλλά πέφτει η θερμοκρασία

Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση από τη Δευτέρα, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας.

Newsbomb/Χάρης Γκίκας

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να ασφαλίζουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Η προσοχή όλων κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα απαιτούν υπευθυνότητα και περιορισμό των περιττών μετακινήσεων.

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