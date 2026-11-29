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Με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη δεν έφερε τον χαρακτηρισμό της «επίσημης», υποδέχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην είσοδο του Παλατιού Ντολμαμπαχτσέ, με παράταξη στρατιωτών με γαλάζιες επίσημες ενδυμασίες. Νωρίτερα, οι επιτελείς του γραφείου του Τούρκου Προέδρου είχαν ενημερώσει ευγενικά για μια μικρή καθυστέρηση εξαιτίας ενός ζητήματος που ανέκυψε.

Η συνάντηση διήρκεσε 40 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ρετζέπ Ταγόπ Ερντογάν δεν «έθεσε θέματα», καθώς επρόκειτο για μια εθιμοτυπική, ανεπίσημη συζήτηση χωρίς προκαθορισμένη ατζέντα, σε αντίθεση με τις συναντήσεις κορυφής όπου τα υπό συζήτηση ζητήματα συμφωνούνται εκ των προτέρων. Στο πλαίσιο αυτής της ελεύθερης συνομιλίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε δύο βασικά σημεία: ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη καθώς και η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο λειτουργούν ως γέφυρες φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στην κλειστή συνάντηση οι τοποθετήσεις αυτές αξιολογήθηκαν από την τουρκική πλευρά ως έντιμες και ρεαλιστικές, θέτοντας τη βάση για μια ουσιαστική σχέση που μπορεί να συμβάλει στην εποικοδομητική διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Το κλίμα αποφορτίστηκε γρήγορα μέσα από χαλαρές στιχομυθίες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ρώτησε για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι διατηρούν πολύ καλή σχέση, και ενδιαφέρθηκε για τον χρόνο διεξαγωγής των ελληνικών εκλογών, λαμβάνοντας την απάντηση ότι αυτές τοποθετούνται στο τέλος της Άνοιξης. Όταν ο κ. Τασούλας παρατήρησε ότι και στην Τουρκία οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, ο κ. Ερντογάν απάντησε με νόημα «προς το παρόν έχουμε εκλογές το 2028», με τον Έλληνα Πρόεδρο να σχολιάζει πως το «προς το παρόν» αποτελεί πάντα μια πολύ καλή απάντηση. Λίγο πριν από την αναχώρησή του από το παλάτι, ο κ. Τασούλας ευχήθηκε στον συνομιλητή του για τη γέννηση του δέκατου εγγονιού του, με τον κ. Ερντογάν να τον ρωτά αν έχει ο ίδιος εγγόνια και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντά χιουμοριστικά «όχι, γιατί θέλω να παραμένω νέος».

Τα δώρα των δύο ηγετών και η επίσκεψη στο Φανάρι

Η ανταλλαγή δώρων πραγματοποιήθηκε μέσω της διπλωματικής οδού. Ο κ. Τασούλας προσέφερε στον Τούρκο Πρόεδρο αντίγραφο προτομής του αγάλματος της Υγείας, συνδυάζοντας τον συμβολισμό της οικουμενικότητας του ελληνικού πνεύματος με την ευχή για υγεία ενόψει του τέλους του έτους. Από την πλευρά του, ο κ. Ερντογάν επέλεξε πιο πρακτικά δώρα, προσφέροντας τέσσερις μεγάλες κασετίνες: μία με πορσελάνινο βάζο και πιάτο διακοσμημένα με ροζ τριαντάφυλλα, μία δεύτερη με δύο φλιτζάνια και καφέ της τουρκικής φίρμας Selamlique, καθώς και δύο ακόμα με μέλια και ξηρούς καρπούς.

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος μαζί με ομογενείς και μαθητές τριών ομογενειακών σχολείων, οι οποίοι τον καλωσόρισαν θερμά προκαλώντας τη συγκίνησή του. Ακολούθησε δοξολογία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με τον κ. Τασούλα να κάθεται δεξιά του Πατριαρχικού Θρόνου, και στη συνέχεια συνάντηση στην Αίθουσα του Θρόνου παρουσία και του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, με προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, αντιφώνηση του Προέδρου και ανταλλαγή δώρων.

Ο κ. Τασούλας προσέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη εικόνα των Αποστόλων Ανδρέα και Πέτρου, με τον κ.κ. Βαρθολομαίο να σχολιάζει χαρακτηριστικά «η Ρώμη και η Νέα Ρώμη», καθώς και το σπάνιο έργο Dictionary of Classical Greek Quotations, το οποίο βρίσκεται προσωρινά εκτός κυκλοφορίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης Eurokinissi

Το συγκεκριμένο αντίτυπο προήλθε από την προσωπική βιβλιοθήκη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος ανταποκρίθηκε συγκινημένος όταν πληροφορήθηκε από συνεργάτη του Προέδρου ότι ο κ. Τασούλας αναζητούσε το έργο ζωής του πατέρα του, Μαρίνου Γερουλάνου, έναν τόμο με 7.500 ρήσεις από τον Όμηρο και τον Αισχύλο έως τη Βίβλο και τον Μέγα Βασίλειο. Λίγο αργότερα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Κωνσταντίνος Κούτρας παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Προέδρου, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πατριάρχη Αλεξανδρείας με τη συμμετοχή μελών της ομογένειας.

Η μετάβαση στη Χάλκη

Σήμερα, Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όσοι τον συνόδευαν ταξίδεψαν στη Χάλκη, παρά τους ανέμους εντάσεως 4 Μποφόρ στον Βόσπορο που δυσκόλεψαν τον πλου. Μετά τη δοξολογία στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας και στη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Στις 15:45 -ώρα Ελλάδος- οριστικοποιήθηκε η κοινή συνάντηση του κ. Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να αναλάβει διακριτικές πρωτοβουλίες, χωρίς τυμπανοκρουσίες, για την ενίσχυση και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η επαφή του με τους προκαθημένους των πρεσβυγενών Πατριαρχείων.

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