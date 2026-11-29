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Στην παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου, την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, την έρευνα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ, αλλά και στον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο ErtNews Radio.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του πρώην υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, ο Παύλος Μαρινάκης τη χαρακτήρισε σωστή απόφαση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την έννοια της οικογενειακής ευθύνης. Όπως σημείωσε, ο κ. Λιάκος δεν άλλαξε τις εξηγήσεις που είχε δώσει για την υπόθεση, ούτε παραδέχθηκε κάποια δική του εμπλοκή, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση λόγω της έκτασης που πήρε το ζήτημα και του κλίματος που διαμορφώθηκε, ακόμη και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεδομένων των συνθηκών και χωρίς να υπάρχει παραδοχή από τον ίδιο για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο ίδιος, ως Βαγγέλης Λιάκος, ήταν μια σωστή απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο πρώην υφυπουργός συνυπολόγισε τη σφοδρότητα των επιθέσεων, αλλά και τους προβληματισμούς που εξέφρασαν συνάδελφοί του βουλευτές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ευθύνη για πράξεις συγγενικών προσώπων μπορεί να υπάρχει όταν υφίσταται επιχειρηματική ή επαγγελματική σύνδεση με το πολιτικό πρόσωπο. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι ο κ. Λιάκος δεν ήταν ούτε ο αναθέτων ούτε εκείνος που έλαβε τις αναθέσεις για τις οποίες έγινε η σχετική συζήτηση.

Η αντιπαράθεση για τον Χατζηγιαννάκη και τα πυρά στον Τσίπρα

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στην υπόθεση του γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια συμψηφισμού με την περίπτωση Λιάκου.

Όπως είπε, πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις, καθώς στην περίπτωση Λιάκου τα ερωτήματα αφορούν συγγενικά του πρόσωπα, ενώ στην περίπτωση Χατζηγιαννάκη οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα αφορούν τον ίδιο.

Μάλιστα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του απέναντι στον γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ., χαρακτηρίζοντας τη χθεσινή ομιλία του από «σουρεαλιστική μέχρι προκλητική».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να υιοθετεί δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά, καθώς από τη μία κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για διάφορες υποθέσεις και από την άλλη παρέχει, όπως είπε, «απόλυτο δίχτυ προστασίας» στον κ. Χατζηγιαννάκη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε συναλλαγές που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δημιουργούν ερωτήματα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι φυσιολογικό ένας δήμαρχος που αναθέτει έργα σε εταιρεία να είναι παράλληλα συνέταιρος με τον ίδιο άνθρωπο σε άλλη εταιρεία.

«Δεν είναι κανονικό πράγμα και δεν μπορεί να περάσει ούτε ασχολίαστο ούτε απαρατήρητο», ανέφερε, ζητώντας να δοθούν απαντήσεις σε βάθος.

Τι είπε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ

Στην υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τη μη αναφορά του πρωθυπουργού στο θέμα κατά την εβδομαδιαία ανασκόπηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο δικαστικής διερεύνησης και πως δεν θα ήταν θεσμικά ορθό να τοποθετηθεί δημόσια ο πρωθυπουργός.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση βρίσκεται σε ανακριτικό στάδιο, ενώ οι κατηγορούμενοι δεν έχουν ακόμη απολογηθεί, καθώς έχουν λάβει προθεσμία.

«Πόσο κανονικό θα ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, να τοποθετηθεί δημοσίως για μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή ερευνάται σε επίπεδο απολογιών, ανακρίσεως από τη Δικαιοσύνη;», διερωτήθηκε.

Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών και το τεκμήριο αθωότητας, σημειώνοντας ότι οι δικαστικές υποθέσεις αξιολογούνται από τη Δικαιοσύνη και ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να παίρνει θέση για ζητήματα που βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλη πληγή από τις διαρροές δικογραφιών, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθυμίζοντας ότι βουλευτές που είχαν δεχθεί επιθέσεις και είχαν χαρακτηριστεί από την αντιπολίτευση «υπόδικοι» δεν παραπέμφθηκαν τελικά καν.

Εκλογές το 2027, με στόχο την αυτοδυναμία

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι θα διεξαχθούν το 2027, κοντά στον Μάιο, όπως έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκλείοντας προφανώς την Κυριακή του Πάσχα.

Όπως ανέφερε, η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων και την παράδοση έργων στους πολίτες, καθώς βασική υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη το 2023.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί διαρκούς παραγωγής σκανδάλων από την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά συνολικά 3.602 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων οι 175 αφορούν την Ελλάδα. Για λόγους σύγκρισης, παρέθεσε 999 υποθέσεις στην Ιταλία, 535 στη Ρουμανία, 360 στη Γερμανία και 267 στη Βουλγαρία.

«Κάθε έρευνα δεν σημαίνει ότι αυτοί που ερευνώνται είναι ένοχοι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημείωσε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά κάθε δικαστική ή άλλη εξέλιξη, επειδή, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση σε επίπεδο προγραμματικού λόγου.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την οικονομία, την υγεία, την παιδεία και την ψηφιοποίηση του κράτους.

«Πιστεύουμε στην αυτοδυναμία»

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα και στις δυνατότητες πολιτικής συνεννόησης την επόμενη ημέρα, ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες στη συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, ακόμη και σε ζητήματα μεταρρυθμίσεων που, όπως είπε, θα έπρεπε να συγκεντρώνουν ευρύτερη υποστήριξη.

Έφερε ως παραδείγματα τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, αλλά και την ανάγκη να στελεχώνονται και να λειτουργούν κανονικά οι ανεξάρτητες αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για έναν δύσκολο αλλά εφικτό στόχο.

«Εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Είναι ο στόχος μας. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολος στόχος. Θέλει δουλειά. Είναι εφικτός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επίτευξή του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης τους επόμενους μήνες και από την πειστικότητα των επιχειρημάτων της για το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα και θα κινηθεί με βάση την ετυμηγορία των πολιτών.

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