Τη δική του απάντηση στις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους δίνει με ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του με βίντεο στα social media:

Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βάλει capital controls και στη μνήμη μας. Δεν εξηγείται διαφορετικά πώς, με τόσο θράσος, μιλάει ειδικά για τους συνταξιούχους. Γιατί οι συνταξιούχοι και όλοι οι Έλληνες πολίτες θυμούνται πολύ καλά τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές στα ATM. Θυμούνται τον νόμο Τσίπρα - Κατρούγκαλου, που άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι συνταξιούχοι να παίρνουν λιγότερα.

Που έφερε περικοπές στις επικουρικές και την περιβόητη «προσωπική διαφορά», εξαιτίας της οποίας πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν τις αυξήσεις στα χαρτιά, αλλά όχι στην τσέπη τους. Θυμούνται, επίσης, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Του επιδόματος που στήριζε τους πιο αδύναμους συνταξιούχους. Θυμούνται, ότι περίμεναν τις συντάξεις τους να βγουν δύο και τρία χρόνια.

Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία όσο κι αν εκείνος προσπαθεί.

Και ας έρθουμε στο σήμερα. Να δούμε τι έχει αλλάξει στην πράξη τα τελευταία επτά χρόνια: Από το 2019, περισσότεροι από 225.000 συνταξιούχοι πήραν μόνιμες αυξήσεις, για 550.000 μειώθηκε η προσωπική διαφορά και 235.000 είδαν να αποκαθίστανται οι περικοπές στις επικουρικές τους. Καταργήθηκε μία εισφορά αλληλεγγύης για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.

Από το 2023 οι συντάξεις αυξάνονται ξανά κάθε χρόνο, με τη συνολική αύξηση να αναμένεται να πλησιάσει το 19% το 2027.

Τότε, καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση έφτασε τα 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Καταργήθηκαν οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας του νόμου Τσίπρα - Κατρούγκαλου, αλλά και στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται.

Και μέσα σε δύο χρόνια εκδόθηκαν περίπου 600.000 συντάξεις, αντιμετωπίζοντας ένα τεράστιο πρόβλημα εκκρεμοτήτων. Οι νέες αιτήσεις για συντάξεις, πλέον, διεκπεραιώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο και οι κύριες συντάξεις εκδίδονται μέσα σε δύο το πολύ τρεις μήνες.

Οι συνταξιούχοι, όπως και οι εργαζόμενοι, δικαίως ζητούν περισσότερα. Και ναι, οφείλουμε όλοι να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μόνο που δεν χρειάζονται, όμως, είναι ακόμα έναν εμπαιγμό, όπως αυτός που υπέστησαν από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.

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