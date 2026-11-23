Snapshot Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε ότι οι χώρες-μέλη της Συμμαχίας αποτελούν στόχο σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές και κυβερνοεπιθέσεις.

Αναφέρθηκε σε αυξανόμενες κακόβουλες δραστηριότητες από Κίνα, Ιράν, Ρωσία και Βόρεια Κορέα, καθώς και σε επικίνδυνα περιστατικά όπως οι ρωσικοί πύραυλοι που κατέπεσαν στην Πολωνία.

Το ΝΑΤΟ εξετάζει με προσοχή την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα σε συνεργασία με Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία λόγω των εντάσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών του ΝΑΤΟ και διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών όπως ενέργεια, μεταφορές και επικοινωνίες.

Ο Ρούτε κάλεσε για συνέχιση και επιτάχυνση των αμυντικών δαπανών, με στόχο το 5% του ΑΕΠ έως το 2035, και για συνεχή υποστήριξη στην Ουκρανία με στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά. Snapshot powered by AI

Στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο μιλάει αυτή την ώρα ο γενικός γραμματέας της βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι οι χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν στόχο και το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί σύντομα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε τις αυξανόμενες απειλές από την Κίνα, το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, καθώς και στην «εντατικοποίηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν τις χώρες μας». «Τη μία μέρα μπορεί να έχει τη μορφή εμπρηστικής επίθεσης εναντίον ενός εργοστασίου ή drone που διαταράσσουν τη λειτουργία ενός αεροδρομίου. Την επόμενη, μπορεί να είναι σαμποτάζ σε σιδηροδρόμους ή επιθέσεις εναντίον φορτηγών πλοίων εν πλω και κυβερνοεπιθέσεις», σημείωσε ο Ρούτε.

Αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τους τρεις ρωσικούς πυραύλους που παραβίασαν τον εναέριο χώρο και κατέπεσαν στην Πολωνία και το χαρακτήρισε «επικίνδυνο». Για τις επιθέσεις που ανταλλάσσουν σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα Ουκρανία και Ρωσία ο Ρούτε μίλησε για «ορισμένα σοβαρά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Μαύρη Θάλασσα», τα οποία ώθησαν το ΝΑΤΟ να εξετάσει πιο προσεκτικά την περιφερειακή ασφάλεια σε συνεργασία με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

«Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα, και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι όλοι μας αποτελούμε στόχο, ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε, όσον αφορά τους αγωγούς μας, τα καλώδια μας, τα ενεργειακά μας δίκτυα και τις οικονομίες μας και όλα αυτά είναι αλληλένδετα», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε ένα βήμα μπροστά από τον κίνδυνο».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε AP

Προειδοποίηση για πράξεις σαμποτάζ

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη να προσφερθεί ευρύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία, καθώς και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των κοινωνιών του ΝΑΤΟ έναντι τυχόν πράξεων σαμποτάζ κατά κρίσιμων υποδομών.

«Οι πολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν ότι τα φώτα θα παραμείνουν αναμμένα, ότι τα σπίτια τους θα παραμείνουν ζεστά, ότι τα νοσοκομεία, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν», υπογράμμισε ο Ρούτε.

Προέτρεψε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ να «παραμείνουν προσηλωμένοι» στις αμυντικές δαπάνες, με στόχο την επίτευξη της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η οποία αναλήφθηκε στην τελευταία σύνοδο κορυφής της βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Χάγη. «Αν όμως θέλουμε σοβαρά να διατηρήσουμε τη συμμαχία μας ισχυρή και ασφαλή, τότε όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να συμβάλουν, όχι μόνο το 2035, αλλά ξεκινώντας από τώρα. Τουλάχιστον, ο καθένας πρέπει να έχει ένα αξιόπιστο σχέδιο για να φτάσει εκεί», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στους νομοθέτες του ΝΑΤΟ, τους ζήτησε «να δημιουργήσουν την πολιτική και τη δημόσια υποστήριξη για την επιτάχυνση των επενδύσεων στην άμυνα και για τη διατήρησή τους μακροπρόθεσμα».«Αυτές οι επενδύσεις αποτελούν επίσης ευλογία για την ευημερία. Υπάρχουν οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν από την αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα. Πρόκειται για πραγματικές θέσεις εργασίας για πραγματικούς ανθρώπους», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Ρούτε υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ροή «ζωτικής σημασίας προμηθειών», όπως όπλα αεροπορικής άμυνας και πυρομαχικά, προς την Ουκρανία. «Αυτό βοηθά την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα, αλλά ενισχύει επίσης τη θέση της σε τυχόν μελλοντικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ωστόσο, η υποστήριξη πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να δείξουμε στον Πούτιν ότι οι προσπάθειές του να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας θα αποτύχουν», ανέφερε ο Ρούτε.