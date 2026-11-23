Με μεγάλη επιτυχία και σε κλίμα συγκίνησης και αγάπης, ολοκληρώθηκε η Συναυλία Αλληλεγγύης «Τραγουδάμε Μαζί», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο Telekom Center Athens, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και της Autodia.

Σημαντικοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού ένωσαν αφιλοκερδώς τις φωνές τους για έναν σπουδαίο σκοπό: την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας», που στηρίζει συνθέτες και στιχουργούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Οι Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Γιώργος Κακοσαίος, Κατερίνα, Χρήστος Μάστορας, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Ηρώ Σαΐα, Γιώργος Σαμπάνης, Χρήστος Σαντικάι, Δημήτρης Τσιακανίκας και Θοδωρής Φέρρης χάρισαν στο κοινό μοναδικές ερμηνείες, αποδεικνύοντας πως η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει γενιές και καρδιές και, πάνω απ' όλα, να προσφέρει.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, συμβάλλοντας με τη ζεστασιά, το χιούμορ και την ευαισθησία τους στο ξεχωριστό κλίμα της συναυλίας. Η Γενική Διευθύντρια της AUTODIA, Δρ. Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, κατά την παρέμβασή της, μίλησε για την αρχική ιδέα, το όραμα, αλλά και τον ιερό σκοπό αυτής της σπουδαίας συναυλίας.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε στο μεγάλο φινάλε, όταν οι καλλιτέχνες ανέβηκαν όλοι μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν το εμβληματικό “Ας κρατήσουν οι χοροί” του Διονύση Σαββόπουλου και το αγαπημένο “Να ΄χα τη δύναμη”, σε μουσική Γιάννη Γλέζου και στίχους Κώστα Κινδύνη. Οι ερμηνευτές βίωσαν στιγμές βαθιάς συγκίνησης και ενότητας, με το κοινό να τραγουδά μαζί τους και να τούς χαρίζει ένα παρατεταμένο, θερμό χειροκρότημα.

Η συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» δεν ήταν απλώς μια μεγάλη μουσική συνάντηση, αλλά μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα τραγούδια που αγαπάμε: τους συνθέτες και τους στιχουργούς που με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους έχουν προσφέρει διαχρονικές επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι. Ο κόσμος που κατέκλυσε το στάδιο, τραγούδησε δυνατά μαζί με τους καλλιτέχνες, με τα φώτα των κινητών να συνοδεύουν ρυθμικά όλα τα ρεφρέν, χαρίζοντας μια μαγική ατμόσφαιρα στη βραδιά.

«Τραγουδάμε Μαζί»: Μια βραδιά που απέδειξε πως, όταν η μουσική συναντά την αλληλεγγύη, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει πραγματικά σπουδαίο. Το σίγουρο είναι πως αυτή η πρωτοβουλία του ελληνικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης για τα μουσικά πνευματικά δικαιώματα, AUTODIA, ξεκίνησε δυναμικά με στόχο να καταστεί θεσμός.