Snapshot Το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης ανοίγει ξανά μετά από 19 χρόνια με τέσσερις νέες εκθέσεις, ενώ είχε αποφευχθεί η κατεδάφισή του.

Η κυβέρνηση επέλεξε να εντάξει το μουσείο ξανά στον πολιτιστικό ιστό της Αθήνας, δίνοντάς του νέο ρόλο και σφυγμό.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης εκκριωμάτων από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα και την ανάγκη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ο μεγάλος εθνικός στόχος της Ελλάδας, με τη χώρα να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μέσω της δημιουργίας ενός άριστου μουσείου.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αγώνας για την επιστροφή των Γλυπτών θα συνεχιστεί και τελικά θα επιτευχθεί. Snapshot powered by AI

'Υστερα από 19 χρόνια απουσίας και αφού γλίτωσε την κατεδάφιση ανοίγει σήμερα, Δευτέρα, τις θύρες του, το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, με τέσσερις παράλληλες εκθέσεις: δύο αρχαιολογικές, μία ψηφιακή και μία σύγχρονης τέχνης.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ομιλία παρέθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας στην ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών.

Από πλευράς της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα «σταθμό», καθώς όπως είπε «έπειτα από 20 χρόνια το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης επαναλειτουργεί».

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι «σήμερα επιστρέφουμε στην αφετηρία, στο σημείο που γράφτηκε ένα από τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας των μουσείων με κάθε αντικείμενο που εκτέθηκε τότε να αποτυπώνει το δύσκολο έργο των σκαπανέων και των αρχαιολόγων».

«Για σχεδόν 20 χρόνια ο χώρος αυτός έμοιαζε να έχει ολοκληρώσει την αποστολή του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι περαστικοί προσπερνούσαν τον χώρο βιαστικά. «Όταν τα εκθέματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο, η πόρτα του παλαιού μουσείου έκλεισε μένοντας μακριά από το ενδιαφέρον των επισκεπτών, Όμως το ερώτημα έμενε ανοιχτό; Ποιος θα ήταν ο σκοπός του; Εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνει υποβαθμισμένο όπως είχε προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η δύσκολη λύση ήταν να το εντάξουμε στον ιστορικό ιστό», σημείωσε επιπλέον. Η κυβέρνηση, ωστόσο, όπως είπε επέλεξε «τον δύσβατο δρόμο», να εντάξει ξανά το μουσείο στον ζωντανό πολιτιστικό χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το μουσείο αποκτά πλέον έναν «νέο σφυγμό», με τη μόνιμη έκθεση του μουσείου να αναβιώνει χαμένα κτίσματα της Ακρόπολης.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, «ύστερα από 200 χρόνια απομακρύνονται οριστικά τα εκκριώματα από το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα» με τη συνέχιση των εργασιών αναστήλωσης, ενώ τόνισε και την ανάγκη ο χώρος να είναι πλήρως προσβάσιμος και για Άτομα με Αναπηρία.

Στόχος, άλλωστε, όπως είπε, είναι «το ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο του χθες να γίνει μέρος του σήμερα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στα μάρμαρα του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι η σκέψη μας πηγαίνει αναπόφευκτα σε αυτά και επισημαίνοντας πως «η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός μας στόχος».

«Η θέση αυτών των ανεκτίμητων αριστουργημάτων είναι εδώ, κάτω από το αττικό φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν», υπογράμμισε και σημείωσε πως «η Ελλάδα εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της, διαθέτονας ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα συνεχίσουμε τον αγώνα» και στο τέλος «θα τα καταφέρουμε».

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης:

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