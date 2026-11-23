Από το Kadett στο Astra, 90 χρόνια Opel σε 12 γενιές
Όταν το Astra διαδέχθηκε το Kadett το 1991, η Opel άλλαξε το όνομα του μικρομεσαίου της, κράτησε όμως τη σειρά των γραμμάτων που χαρακτηρίζουν τις γενιές.
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Έτσι, μετά το Kadett E ήρθε το Astra F, που με 4,13 εκατομμύρια αυτοκίνητα παραμένει το δημοφιλέστερο Opel όλων των εποχών. Ήταν η έβδομη από τις 12 γενιές μιας σειρά μοντέλων που φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια.
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