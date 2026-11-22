Snapshot Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 25 Νοεμβρίου 2026, διαθέτοντας προσωπικό ασφαλείας για συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων.

Κατά την απεργία θα εξυπηρετούνται υπερπτήσεις, πτήσεις VIP, στρατιωτικές αποστολές, πτήσεις ανάγκης, αεροδιακομιδές και ανθρωπιστικές αποστολές, ενώ η κατάσταση των εμπορικών πτήσεων παραμένει αβέβαιη.

Η ΟΣΥΠΑ καταγγέλλει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις στις προσλήψεις, έλλειψη ανταλλακτικών και καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων από τον Ιούνιο του 2026.

Υφίστανται προβλήματα στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΑ λόγω ανεπαρκούς διοικητικής και οικονομικής στήριξης μετά τη ψήφιση του νόμου 5240/2025, καθώς και αντιρρήσεις για την παραχώρηση 22 αεροδρομίων.

Η απεργία εντάσσεται στις διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ για αυξήσεις μισθών, προσλήψεις, βελτίωση εργασιακών συνθηκών και προστασία εργασιακών δικαιωμάτων. Snapshot powered by AI

Στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι που εκπροσωπεί η ΟΣΥΠΑ, διεκδικώντας λύσεις σε εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η συμμετοχή αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:00 έως τις 23:59, τοπική ώρα.

Η ΟΣΥΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πτήσεων που προβλέπονται στην ανακοίνωσή της.

Ποιες πτήσεις θα εξυπηρετούνται κατά την απεργία

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ως προσωπικό ασφαλείας ορίζεται το σύνολο των εργαζομένων της 24ωρης βάρδιας, βάσει του προγράμματος εργασίας.

Η ΟΣΥΠΑ διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο προσωπικό υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνόλου των εργαζομένων και επιτρέπει την εκτέλεση του ενός τρίτου του συνήθους έργου.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης προβλέπεται η εξυπηρέτηση:

- Όλων των υπερπτήσεων εντός του FIR Αθηνών.

- Πτήσεων VIP.

- Πτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

-Πτήσεων αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθιστες καταστάσεις ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

-Αεροδιακομιδών, πτήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν η απεργία θα προκαλέσει ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις εμπορικές πτήσεις.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αεροπορικώς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καλούνται να ενημερώνονται από την αεροπορική εταιρεία τους για την κατάσταση της πτήσης τους.

Ελλείψεις προσωπικού στην ΥΠΑ

Πέρα από τη συμμετοχή της στα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ, η ΟΣΥΠΑ θέτει σειρά ζητημάτων που, όπως υποστηρίζει, δυσχεραίνουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις τεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και η έλλειψη ανταλλακτικών για τη συντήρηση κρίσιμων συστημάτων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, περίπου 100 εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται ετησίως, ενώ σε ορισμένες νευραλγικές ειδικότητες έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από την τελευταία πρόσληψη.

Η ΟΣΥΠΑ επισημαίνει ότι η αναλογία μίας πρόσληψης ανά αποχώρηση δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, ιδίως όταν κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται σε άλλους κλάδους.

Παράλληλα, συνδέει τις ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και ανταλλακτικών με δυσκολίες στη συντήρηση συστημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πτήσεων.

Κατά την ίδια, η έλλειψη εργαζομένων με τα απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην εκπόνηση τεχνικών μελετών και προδιαγραφών.

Απλήρωτα δεδουλευμένα από τον Ιούνιο

Σημαντικό σημείο τριβής αποτελεί και η καθυστέρηση καταβολής αποδοχών.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι από την 1η Ιουνίου 2026 παραμένουν σε εκκρεμότητα πληρωμές για απογευματινή εργασία, απασχόληση τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για ώρες εργασίας εντός ή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.

Όπως υποστηρίζει, δεν έχει γνωστοποιηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση των οφειλών.

Προβλήματα εντοπίζονται, σύμφωνα με την ΟΣΥΠΑ, και στις υπηρεσιακές μετακινήσεις, καθώς καθυστερούν τόσο η έγκρισή τους όσο και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι η πάγια προκαταβολή παραμένει ανενεργή, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη και τις μετακινήσεις προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων τεχνικών βλαβών.

Επιπλέον, καταγγέλλει καθυστερήσεις στις πληρωμές προμηθευτών και παρόχων βασικών υπηρεσιών, με συνέπεια, όπως αναφέρει, ορισμένοι να αποφεύγουν τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνεται και η ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης των εγκαταστάσεων όπου στεγάζεται η ΥΠΑ, η οποία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, έληξε τον Μάιο του 2026.

Προβλήματα στα περιφερειακά αεροδρόμια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιφερειακές μονάδες της ΥΠΑ.

Η ΟΣΥΠΑ υποστηρίζει ότι μετά την ψήφιση του νόμου 5240/2025 οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στερούνται επαρκούς διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης.

Ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των υπευθύνων στα Γραφεία Τεχνικής Συντήρησης των 14 αεροδρομίων που έχουν παραχωρηθεί.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της στην παραχώρηση των 22 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι έχει θέσει επανειλημμένα τα ζητήματα αυτά στη διοίκηση της ΥΠΑ, τόσο με ανακοινώσεις όσο και κατά τις συναντήσεις της 28ης Σεπτεμβρίου και της 26ης Οκτωβρίου, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει αποτέλεσμα.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ για μισθούς και προσλήψεις

Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων της ΑΔΕΔΥ για τις αποδοχές, τις εργασιακές σχέσεις και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου για τη διετία 2025–2026.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά ακόμη το «ξεπάγωμα» της μισθολογικής διετίας 2016-2017, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποίηση συμβασιούχων, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, επιβολή ανώτατων ορίων στα ενοίκια και απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Η ΑΔΕΔΥ ζητά, επιπλέον, προστασία των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, κατάργηση διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου που αμφισβητεί και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα οργανισμών και φορέων.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥΠΑ

Η ΟΣΥΠΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 10.11.2026, αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 25.11.2026, με τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ: Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και του ΜΚ 2025-2026.Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016-17, με χορήγηση του ΜΚ.Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, τους ΟΤΑ, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Ασφάλιση, και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.Γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια: κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.Προστασία της λαϊκής στέγης: ανώτατο πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση του ν. 4808/2021 και του ν. 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων. Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ αφορούν άμεσα και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η ΟΣΥΠΑ έχει αναδείξει επανειλημμένα τα προβλήματα της Υπηρεσίας. Το έκανε με τα Δελτία Τύπου της 07.07.2026, της 11.08.2026, της 18.09.2026 και της 29.09.2026 και στις συναντήσεις με τη Διοίκηση της ΥΠΑ στις 28.09.2026 και στις 26.10.2026, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στην ΥΠΑ οι προσλήψεις τεχνικού, διοικητικού, μηχανικών(ΠΕ,ΤΕ) και λοιπού προσωπικού βρίσκονται στον πάγο.Κενές οργανικές θέσεις με άμεση αναγκαιότητα κάλυψης, μεταφέρονται ακόμη και σε άλλους κλάδους και μηδενίζονται. Εφαρμόζεται πλαφόν αναπλήρωσης 1 προς 1, που δεν εξασφαλίζει καν στην πράξη την αναπλήρωση όσων αποχωρούν. Σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες η τελευταία πρόσληψη έγινε πριν από περίπου είκοσι χρόνια. Με περίπου 100 συνταξιοδοτήσεις τον χρόνο, η ΥΠΑ έχει οδηγηθεί ήδη σε δραματική υποστελέχωση, με άμεσες επιπτώσεις στην ασφαλή λειτουργία της. Η ίδια έλλειψη καθώς και η έλλειψη ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων αφήνει τις μονάδες των περιφερειακών αεροδρομίων χωρίς διοικητική και οικονομική υποστήριξη από την ψήφιση του ν. 5240/2025 για την ΥΠΑ. Αφήνει επίσης χωρίς σαφείς αρμοδιότητες και τους υπευθύνους στα Γραφεία Τεχνικής Συντήρησης στα 14 παραχωρημένα αεροδρόμια. Στην ΥΠΑ οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί τις ήδη δεδουλευμένες ώρες , από την 01.06.2026 για απογευματινή εργασία, για εργασία τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, και για ώρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή πέραν αυτού, δίχως σαφές χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισής τους. Διεκδικούμε την ένταξη και του προσωπικού της ΥΠΑ στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στην ΥΠΑ, κρίσιμα συστήματα για την ασφάλεια των πτήσεων συντηρούνται με δυσκολία λόγο έλλειψης προσωπικού και ανταλλακτικών. Επιπρόσθετα υπάρχει σοβαρή αδυναμία σύνταξης μελετών και τεχνικών προδιαγραφών λόγο έλλειψης προσωπικού με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Προμηθευτές, ακόμη και πάροχοι βασικών υπηρεσιών, μένουν απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα και απέχουν πλέον από τους διαγωνισμούς. Οι υπηρεσιακές μετακινήσεις όσο αφορά την έκδοση αλλά και την εκκαθάρισή τους καθυστερούν σημαντικά και η παγία προκαταβολή είναι κυριολεκτικά ανενεργή, δημιουργώντας εμπλοκή στις μετακινήσεις για κάλυψη έκτακτων βλαβών και αναγκών. Η σύμβαση μίσθωσης των χώρων όπου στεγάζεται η Υπηρεσία έληξε τον Μάιο του 2026 και δεν έχει ανανεωθεί ακόμη, παρά τις αλλεπάλληλες επιτροπές από τον Ιανουάριο. ΟΧΙ στην παραχώρηση των 22 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η ΥΠΑ. Δεν θα μείνουμε θεατές στο ξεπούλημα κρίσιμων δημόσιων υποδομών της Χώρας οι οποίες έχουν άμεση σύνδεση και με την άμυνα της Χώρας μας. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην απαξίωση και την αποδυνάμωση της Υπηρεσίας μας. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, μαζί με τους εργαζόμενους σε όλο το Δημόσιο. Διεκδικούμε προσλήψεις προσωπικού, επαρκείς πόρους και άμεσες λύσεις για μια ισχυρή ΥΠΑ με δημόσιο χαρακτήρα! ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Καθώς η τελευταία διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ τελεί σε αναστολή λόγω της αγωγής που έχει ασκήσει η ΟΣΥΠΑ (άρθρο 413 παρ. 3 ΚΕΔ), η ΟΣΥΠΑ θέτει με δική της ευθύνη πραγματικά στη διάθεση της ΥΠΑ το προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας. Η διάθεση γίνεται κατά το άρθρο 417 παρ. 2 και 10 ΚΕΔ (ΜονΕφΑθ 188/2025, ΜΠρΑθ 253/2025, ΜΠρΑθ 1201/2022). Κατά τη διάρκεια της απεργίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25/11/26 από 00.00 έως 23.59 ώρα τοπική , προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας είναι το σύνολο του προσωπικού της 24ωρης βάρδιας , σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας. Το προσωπικό αυτό υπερβαίνει το 1/3 του προσωπικού και εξασφαλίζει την εκτέλεση του ενός τρίτου του συνήθους έργου, δηλαδή: το 100% των πτήσεων που υπερίπτανται του FIR Αθηνών·τις πτήσεις VIP·τις πτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις·τις πτήσεις αεροσκαφών σε ασυνήθεις καταστάσεις ή σε κατάσταση ανάγκης·τις νοσοκομειακές πτήσεις και τις πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Τα ονόματα των εργαζομένων αυτών είναι ήδη στη διάθεση της ΥΠΑ, αφού οι οργανικές μονάδες της ΥΠΑ καθορίζουν ονομαστικά τη σύνθεση της ημερήσιας κατανομής τους. Ο καθορισμός αυτός δεν συνιστά αποδοχή καμίας διαιτητικής απόφασης ούτε παραίτηση από όσα υποστηρίζουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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