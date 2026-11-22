Snapshot Ο Λεάνδρο Παρέδες λιποθύμησε ζωντανά σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά την κατάκτηση του Copa Sudamericana 2026 από τη Μπόκα Τζούνιορς.

Ο ποδοσφαιριστής έλαβε άμεσες πρώτες βοήθειες και αναφέρθηκε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση μετά το περιστατικό.

Ο Παρέδες είχε αντιμετωπίσει σωματικά προβλήματα στον αγώνα λόγω υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, και αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό λόγω κόπωσης και δύσπνοιας.

Η λιποθυμία αποδόθηκε αρχικά σε χαμηλή αρτηριακή πίεση από τις ιατρικές ομάδες.

Ο Παρέδες διαβεβαίωσε τους οπαδούς ότι είναι καλά μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λεάνδρο Παρέδες λιποθύμησε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, ενώ έδινε συνέντευξη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Μπόκα Τζούνιορς.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής λιποθύμησε ενώ μιλούσε στο DSports και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από ιατρικές ομάδες. Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά, ενώ ανακοινώθηκε ότι ο Παρέδες ήταν σε καλή κατάσταση υγείας.

عاجل 🚨🚨 فاجعة في عالم كرة القدم 😧💔 اللاعب الأرجنتيني باريديس توفى على الهواء مباشرة 🥹 https://t.co/yRtKZEnSBn — سعدون العويمري (@s3doon2022) November 22, 2026

Το περιστατικό συνέβη αφότου η Μπόκα Τζούνιορς νίκησε την Ατλέτικο Μινέιρο με 2-0 και κατέκτησε τον τίτλο της Copa Sudamericana 2026.

Ο Παρέδες, ο οποίος έδινε συνέντευξη μετά τον αγώνα, αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και έπεσε στο έδαφος ενώ μιλούσε.

Άτομα που βρίσκονταν κοντά και ιατρικές ομάδες έσπευσαν να βοηθήσουν τον ποδοσφαιριστή.

Μετά το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε σύντομο πανικό, αναφέρθηκε ότι ο Παρέδες ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στα αποδυτήριαη.

Αποκαλύφθηκε ότι ο Παρέδες είχε αντιμετωπίσει σωματικά προβλήματα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αναφέρθηκε ότι στον τελικό που διεξήχθη στη Μπαρανκίγια της Κολομβίας, η θερμοκρασία ανέβηκε στους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλή υγρασία αποτέλεσε επίσης πρόκληση για τους παίκτες.

Αναφέρθηκε ότι ο Παρέδες, αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό λόγω κόπωσης και δύσπνοιας. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των ιατρικών ομάδων, η λιποθυμία συνδέεται με χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής προσπάθησε να καθησυχάσει τους οπαδούς της ομάδας με μία νάρτηση γράφοντας: «Είμαστε καλά. Ζήτω η Μπόκα, σήμερα και πάντα».