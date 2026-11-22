Snapshot Οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι στη ρωσική φυλακή Πακίνο υφίστανται σοβαρές μορφές βασανιστηρίων, περιλαμβανομένων σεξουαλικών κακοποιήσεων, ξυλοδαρμών και στέρησης τροφής και ύπνου.

Κρατούμενοι αναγκάζονταν να προσομοιώνουν σεξουαλική δραστηριότητα και να υποβάλλονται σε σεξουαλική κακοποίηση από το προσωπικό της φυλακής, σύμφωνα με μαρτυρίες πρώην αιχμαλώτων και εισαγγελέων.

Ανώτεροι αξιωματικοί και ιατρικό προσωπικό της φυλακής συμμετείχαν ενεργά σε αυτές τις κακοποιήσεις, με περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια "ιατρικών εξετάσεων".

Υπήρχαν κάμερες στην εγκατάσταση, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή γνώση και ανοχή από τη διοίκηση για τις κακοποιήσεις.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της σεξουαλικής βίας στους αιχμαλώτους είναι ιδιαίτερα βαριές και δυσκολεύουν την ανάρρωσή τους, όπως αναφέρουν πρώην κρατούμενοι και ακαδημαϊκές μελέτες. Snapshot powered by AI

Οι αιχμάλωτοι πολέμου είναι τα συνήθη θύματα της πιο βάναυσης κακοποίησης μίας ένοπλης σύγκρουσης. Από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, οι μαρτυρίες περιγράφουν τα βασανιστήρια που υφίστανται κρατούμενοι.

Στη Ρωσία, ωστόσο εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία, η φυλακή που «φιλοξενεί» αιχμαλώτους, και κυρίως στρατιώτες, περιγράφεται ως «κόλαση σεξουαλικής κακοποίησης»

Πρόκειται για τη φυλακή του Πακίνο, ένα χωριό περίπου 150 μίλια ανατολικά της Μόσχας, όπου οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι υποβάλλονται σε ξυλοδαρμούς, στέρηση τροφής και ύπνου, ηλεκτροσόκ και άλλες μορφές βασανιστηρίων, σύμφωνα με πρώην αιχμαλώτους, τα Ηνωμένα Έθνη και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Οι κρατούμενοι αναγκάζονταν να προσποιούνται ότι κάνουν σεξ μεταξύ τους, να αυνανίζονται και να χορεύουν γυμνοί, βιάζονταν με αντικείμενα και πιέζονταν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με το προσωπικό της φυλακής, μεταξύ άλλων κακοποιήσεων, σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς και εννέα πρώην κρατούμενους που έδωσαν συνέντευξη στο The Wall Street Journal.

Λίγο μετά την άφιξή τους στη ρωσική ποινική αποικία αριθ. 7, ο Ολέξι Ζαρκένωφ και άλλοι αιχμάλωτοι πολέμου γδύθηκαν εντελώς και ένας φρουρός τους είπε: «Τώρα είστε οι Ουκρανές σκύλες μας».

Οι άνδρες, σύμφωνα με τον Ζαρκένωφ, αναγκάστηκαν να αγγίξουν τα γεννητικά όργανα ο ένας του άλλου.

«Οι Ρώσοι θέλουν να μας σπάσουν», είπε ο Ζαρκένωφ. Η σωφρονιστική αποικία στο Πακίνο χτίστηκε πριν από 27 χρόνια και σήμερα φιλοξενεί περίπου 1.000 Ρώσους κατάδικους. Διαθέτει βιβλιοθήκη, αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο.

Οι περίπου 300 Ουκρανοί που κρατούνταν ξεχωριστά δεν είδαν τίποτα από όλα αυτά. Ο Ζαρκένωφ, ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας που συνελήφθη τις πρώτες ημέρες της εισβολής, πέρασε από επτά διαφορετικές φυλακές πριν αφεθεί ελεύθερος μετά από 30 μήνες. Είπε ότι το προσωπικό της φυλακής στο Πακίνο αποτελούταν κυρίως από βίαιους σεξουαλικούς παραβάτες.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είναι αβάσιμες και έχουν πολιτικά κίνητρα. Άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί συμμετείχαν ενεργά στις κακοποιήσεις, σύμφωνα με εισαγγελείς και πρώην κρατούμενους. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αλεξέι Χαβέτσκι, ο οποίος, ως αντισυνταγματάρχης, αναφερόταν απευθείας στον Ζαϊντουλίν.

Ο Χαβέτσκι ήταν συνήθως παρών στις πιο σκληρές τιμωρίες, δήλωσε ο Ντέιβιντ Πραντσένκο, μέλος του ναυτικού της Ουκρανίας που αιχμαλωτίστηκε στις αρχές του 2022.

🤢 “We thought he was a pervert”: Investigators identify prison medic accused of torturing and sexually humiliating Ukrainian POWs The investigative project Schemes has identified the prison medic known by the nickname "Konoval", whom former Ukrainian prisoners of war accuse of torture and abuse at Penal Colony No. 7 in Pakino, Vladimir region, as Vyacheslav Cherdantsev. According to former POWs, Cherdantsev forced prisoners to strip naked, imitate sexual acts, subjected them to sexual humiliation, and denied them medical treatment. They say his refusal to provide care contributed to a scabies outbreak inside the prison. The investigation found that Cherdantsev was born in Kyrgyzstan, where he worked as a paramedic at a juvenile correctional facility. After moving to Russia, he first worked at a children's home before becoming a medic at Penal Colony No. 7 in 2015. — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

Ο Πραντσένκο ανέφερε ότι ο Χαβέτσκι, τον οποίο αναγνώρισε σε μια φωτογραφία, χρησιμοποίησε μια φορητή συσκευή για να του προκαλέσει ηλεκτροπληξία στα γεννητικά όργανα. Οι εισαγγελείς και πρώην αιχμάλωτοι πολέμου αναφέρουν ότι ο σωφρονιστικός υπάλληλος συχνά ανάγκαζε τους κρατούμενους να προσομοιώνουν σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ αυτός και άλλοι φρουροί παρακολουθούσαν.

Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, ο Χαβέτσκι ανάγκασε κρατούμενους να ανέβουν στα κρεβάτια, να χορέψουν γυμνοί και να αγγίξουν ο ένας τον άλλον, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ο ίδιος αποκαλούσε τέτοιες πράξεις «όργια». Ο Χαβέτσκι δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.

Μεταξύ των πιο δραστήριων δραστών σεξουαλικής κακοποίησης ήταν ο Βιατσέσλαβ Τσερντάντσεφ, ο ανώτατος ιατρικός υπεύθυνος του στρατοπέδου αιχμαλώτων, σύμφωνα με εισαγγελείς και πρώην κρατούμενους. Συχνά απαιτούσε από τους κρατούμενους να γδύνονται εντελώς για αυτό που ονόμαζε «ιατρικές εξετάσεις», αναφέρουν οι κρατούμενοι, οι οποίοι τον αποκαλούσαν «Δρ. Ανώμαλος» και «Κονοβάλ», δηλαδή «ψευτογιατρός».

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων, και καθώς οι κρατούμενοι έβγαιναν από τα ντους, ο Τσερντάντσεφ έκανε σεξουαλικά σχόλια για τα γεννητικά όργανα και τα οπίσθια των κρατουμένων και τους άγγιζε με ανάρμοστο τρόπο, ανέφεραν πρώην κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Ρόμαν Μαλάχοφ, ο οποίος παρέμεινε στο Πακίνο για δύο χρόνια πριν ανταλλαγεί τον Ιούλιο του 2025.

Ο Μαλάχοφ, ο οποίος πριν τον πόλεμο ήταν δικηγόρος, αναγνώρισε τον γιατρό από μια φωτογραφία. Η ιατρική περίθαλψη εξαρτιόταν συχνά από το αν ο ασθενής θα παρείχε σεξουαλικές χάρες στον Τσερντάντσεφ, ανέφεραν αρκετοί πρώην αιχμάλωτοι πολέμου.«Δεν σε πηδάω, οπότε άντε γαμήσου. Γιατί να σου δώσω φάρμακα;», θυμήθηκε ο Μαλάχοφ ότι του είχε πει ο Τσερντάντσεφ.

Τον Ιούνιο του 2023, ο Τσερντάντσεφ χρησιμοποίησε το πόδι μιας καρέκλας και τα δάχτυλά του για να βιάσει έναν αιχμάλωτο πολέμου που αρνήθηκε να συνάψει σεξουαλική σχέση μαζί του, σύμφωνα με την SBU, η οποία του απέστειλε μια λεγόμενη «ειδοποίηση υποψίας» τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μια επιστολή που περιείχε λεπτομερείς κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Η κακοποιητική συμπεριφορά επεκτάθηκε σε πολλούς από τους νεότερους φρουρούς που εναλλάσσονταν κάθε μήνα στις ρωσικές εγκαταστάσεις αιχμαλώτων πολέμου, αλλά και σε Ρώσους πολίτες κρατούμενους, οι οποίοι εκτελούσαν εκεί καθημερινές εργασίες, ανέφεραν πρώην κρατούμενοι.

Τον Αύγουστο του 2023, έξι φρουροί μπήκαν στο κελί του Ολεξάντρ Νικολάιτσουκ, ενός αιχμαλώτου ναυτικού, και διέταξαν έναν κρατούμενο εκεί να κάνει 100 κάμψεις. Όταν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την άσκηση, οι φρουροί τον βίασαν με ένα λαστιχένιο γκλομπ, ανέφερε ο Νικολάιτσουκ.

Υπήρχαν κάμερες στο κελί του και σε άλλα κελιά, καθώς και στους διαδρόμους της εγκατάστασης, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν δύσκολο για τη διοίκηση να μην γνωρίζει τι συνέβαινε, ανέφερε ο Νικολάιτσουκ.

Οι κρατούμενοι του Πακίνο υπέστησαν επίσης επανειλημμένους ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια με νερό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος πήρε συνεντεύξεις από πρώην αιχμαλώτους πολέμου.

«Οι κρατούμενοι φυλακίζονταν σε υπερπλήρη κελιά, παρέμεναν υπό φωτισμό όλο το 24ωρο, τους έδιναν ελάχιστο και κακής ποιότητας φαγητό και τους ανάγκαζαν να ασκούνται παρά την ακραία πείνα και την εξάντληση», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Για πολλούς πρώην αιχμαλώτους πολέμου, όμως, ήταν η σεξουαλική κακοποίηση που άφησε τα μεγαλύτερα τραύματα. Αρκετές ακαδημαϊκές μελέτες υποδεικνύουν ότι η ψυχολογική ανάρρωση από τη σεξουαλική βία είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση με άλλες μορφές τραυμάτων που σχετίζονται με συγκρούσεις.

«Ήταν το πιο τραυματικό και ταπεινωτικό», δήλωσε ο Ολεξάντρ Κιρίτσενκο, ο οποίος ήταν επαγγελματίας στρατιώτης στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας όταν η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Κιρίτσενκο άκουσε έναν κρατούμενο να βιάζεται με ένα γκλομπ σε ένα δωμάτιο δίπλα στο κελί του. Ο Κιρίτσενκο, ο οποίος έχει πτυχίο ψυχολογίας, προσπάθησε να βοηθήσει τους συγκρατούμενούς του να αποσπάσουν το μυαλό τους από τις απειλές και τις αγωνιώδεις κραυγές που έρχονταν από το διπλανό δωμάτιο. Αφού απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων και έχει πλέον επιστρέψει στην Ουκρανία, ο Κιρίτσενκο εξακολουθεί να προσπαθεί να συμβιβαστεί με όσα βίωσε στο μέτωπο και στα ρωσικά στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου.

« Άκουγες τους συντρόφους σου να βιάζονται και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα να τους βοηθήσω με τίποτα», είπε.

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