Snapshot Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» προσφέρει εκπτώσεις έως 25% σε βασικά διατροφικά προϊόντα και ποτά για το γιορτινό τραπέζι από 18 έως 31 Δεκεμβρίου.

Στη λίστα περιλαμβάνονται κρέατα (χοιρινό, αρνί, μοσχάρι, γαλοπούλα), γλυκά (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες, τσουρέκια), φέτα, κίτρινα τυριά, ελαιόλαδο, ρύζι, αναψυκτικά, μπίρες, σοκολατοειδή και παιχνίδια.

Περισσότεροι από 300 κωδικοί προϊόντων έχουν έκπτωση 25%, ενώ για τα κρέατα η μείωση τιμών θα είναι σημαντική αλλά κάτω από 25%.

Υπάρχουν ήδη 1.140 κωδικοί προϊόντων με έκπτωση 7,1% μέσω δύο εθνικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών.

Οι νέες ανατιμήσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν τον Δεκέμβριο δεν αφορούν όλες τις εταιρείες και παρακολουθούνται στενά από την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Βασικά διατροφικά προϊόντα αλλά και ποτά για το γιορτινό τραπέζι θα περιλαμβάνονται στη λίστα του προγράμματος «Γιορτές για Όλους», όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σημείωσε ότι τα περισσότερα προϊόντα θα έχουν έκπτωση 25%, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ανάμεσα στα προϊόντα που περιλαμβάνονται είναι κρέατα, όπως χοιρινό, αρνί, μοσχάρι και γαλοπούλα, καθώς και γλυκά, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες και τσουρέκια.

Στη λίστα θα περιλαμβάνονται επίσης φέτα, κίτρινα τυριά, ελαιόλαδο, ρύζι, αναψυκτικά, μπύρες, σοκολατοειδή και παιχνίδια. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πλειονότητα των προϊόντων θα έχει έκπτωση 25%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 300 κωδικούς. Ειδικά για το χοιρινό, το αρνί, το μοσχάρι και τη γαλοπούλα, διευκρίνισε ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση τιμών, χωρίς να φτάνει το 25%.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε επίσης στις δύο εθνικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχουν 1.140 κωδικοί προϊόντων με έκπτωση της τάξεως του 7,1%.

Ερωτηθείς για τις νέες ανατιμήσεις που αναμένονται τον Δεκέμβριο, ανέφερε ότι δεν προέρχονται από όλες τις εταιρείες, προσθέτοντας ότι το θέμα παρακολουθείται.«Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε», σημείωσε, ενώ υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δίνει έναν δύσκολο αγώνα ώστε να παγώσουν οι τιμές προς τα κάτω», επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασιών.

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