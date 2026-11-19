Snapshot Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου με έκπτωση έως 25% σε 300 κωδικούς προϊόντων.

Έχουν ενταχθεί αρχικά 25 κατηγορίες προϊόντων, όπως λάδι, σοκολατοειδή, κρέατα, γάλα και τυριά, με πρόβλεψη για επέκταση.

Νέες κατηγορίες, όπως τα παιχνίδια, προστίθενται στο πρόγραμμα, με ακόμα μία νέα προσθήκη να αναμένεται σύντομα.

Οι εκπτώσεις είναι γενικά 25%, αλλά σε προϊόντα όπως κρέας και γλυκά είναι μικρότερες.

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά για τα εορταστικά τραπέζια. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Γιορτές για όλους», ενός νέου πακέτου μειώσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περίπου 300 κωδικούς προϊόντων και θα τεθεί επίσημα σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Τα ποσοστά των εκπτώσεων και η νέα προσθήκη

Οι μειώσεις στις τιμές των ενταγμένων προϊόντων θα φτάνουν έως και το 25%, αν και σε συγκεκριμένα είδη -όπως το κρέας και τα γλυκά- το ποσοστό της έκπτωσης αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. «Βασικός μας στόχος είναι να έχουμε ένα αρκετά χαμηλότερο σε τιμές εορταστικό τραπέζι και θα το πετύχουμε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανάκης.

Παράλληλα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν «κλειδώσει» 25 κατηγορίες προϊόντων, ο υφυπουργός προανήγγειλε ότι το καλάθι διευρύνεται, καθώς εντάσσονται πλέον και τα παιχνίδια, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμα μία νέα προσθήκη.

Αναλυτικά η λίστα με τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί έως τώρα

Οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν σε μειωμένες τιμές είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και προϊόντα απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Συγκεκριμένα, η λίστα περιλαμβάνει μέχρι στιγμής:

Κρέατα & Αλλαντικά: Αρνί, χοιρινό, γαλοπούλα, μοσχάρι και αλλαντικά

Αρνί, χοιρινό, γαλοπούλα, μοσχάρι και αλλαντικά Γαλακτοκομικά: Γάλα, βούτυρο, φέτα και κίτρινα τυριά

Γάλα, βούτυρο, φέτα και κίτρινα τυριά Εορταστικά γλυκά & αρτοσκευάσματα: Βασιλόπιτες, τσουρέκι, μπισκότα και σοκολατοειδή

Βασιλόπιτες, τσουρέκι, μπισκότα και σοκολατοειδή Βασικά είδη διατροφής: Λάδι, ζυμαρικά, σάλτσες και ξηροί καρποί

Λάδι, ζυμαρικά, σάλτσες και ξηροί καρποί Ροφήματα & Ποτά: Καφέδες, αναψυκτικά και ποτά

Καφέδες, αναψυκτικά και ποτά Δώρα: Παιχνίδια

Η τελική και πλήρης λίστα των κωδικών αναμένεται να οριστικοποιηθεί λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της 18ης Δεκεμβρίου, ώστε τα σούπερ μάρκετ να τοποθετήσουν την ειδική σήμανση στα ράφια.

Διαβάστε επίσης