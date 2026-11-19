H 13η αγωνιστική της EuroLeague, βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR μπροστά σε μια ακόμη πρόκληση. Οι «πράσινοι» προέρχονται από τις ήττες κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια. Πριν δύο μέρες δεν τα κατάφεραν στην Ιταλία και καλούνται να αλλάξουν τα πράγματα στην «Ζαλγκίριο Αρίνα».

Μία απ’ τις ισχυρότερες έδρες της διοργάνωσης, κόντρα στη φιλόδοξη φέτος Ζαλγκίρις Κάουνας. Για τους παίκτες του Ομπράντοβιτς υπάρχει μόνο η νίκη, αλλά και η ανάγκη βελτίωσης της αγωνιστικής τους εικόνας. Ειδικά στον τομέα των ριμπάουντ, όπου «πληγώθηκε» στην Ιταλία το «τριφύλλι».

Οι δύο ομάδες είναι στο 8-4, οπότε το ματς αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Πέρα από την ίδια τη νίκη, ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει πως ξεπερνά την «κοιλιά» που έχει κάνει μετά την επικράτηση στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ. Με το βαθμό δυσκολίας να είναι τεράστιος απέναντι στην παρέα του Βαλαντσιούνας.

Μάλιστα πέρα απ’ το εξαιρετικό της ρόστερ και το καλά δουλεμένο σύνολο, η Ζαλγκίρις είναι και σε περίοδο φόρμας. Οι Λιθουανοί μετρούν 6 σερί νίκες στην EuroLeague και πριν δύο μέρες έκαναν μεγάλη επιστροφή κόντρα στην Μπάγερν, επικρατώντας στην παράταση.

Ο Παναθηναϊκός έχει να κοιτάξει πρωτίστως τον εαυτό του, καθώς από τον ίδιο εξαρτώνται οι αναμετρήσεις. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει τον Μαντζούκα, τον Μωραΐτη και τον Κουζέλογλου που έμειναν στην Αθήνα όπως είναι γνωστό. Το ερώτημα είναι τι θα επιλέξει για τη 12άδα. Ειδικά με τις περιπτώσεις των Τζέριαν Γκραντ και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός με την Βίρτους.

Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, με σημαντικότερη απουσία αυτή του Ουίλιαμς-Γκος.

Το τζάμπολ στο Κάουνας είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση απ’ το Novasports Prime.