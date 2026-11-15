Νέο «Market Pass» σε 190.000 δικαιούχους - Έως 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα

Snapshot Η κυβέρνηση θα χορηγήσει αναδρομική εφάπαξ ενίσχυση 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Εισάγεται μηνιαίο voucher ύψους κατά μέσο όρο 60 ευρώ, με το ποσό να κλιμακώνεται ανάλογα με κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως αριθμός τέκνων και αναπηρία.

Το voucher θα καλύπτει αγορές βασικών ειδών από σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές και καταστήματα τροφίμων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη ρεαλιστικών υποσχέσεων και σταθερότητας ενόψει των εκλογών.

Η αντιπολίτευση υπερψήφισε ευρύτατα τα μέτρα, ενώ οι πολίτες εκφράζουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της επιδοματικής πολιτικής. Snapshot powered by AI

Μία νέα δέσμη μέτρων για την οικονομική ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών ενεργοποιεί το κυβερνητικό επιτελείο. Συνολικά 190.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος πρόκειται να λάβουν αναδρομικά μία εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Παράλληλα, θεσμοθετείται ένα μηνιαίο voucher στα πρότυπα του Market Pass. Το μέσο ύψος του νέου κουπονιού ορίζεται στα 60 ευρώ, όμως το τελικό ποσό δεν θα είναι οριζόντιο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επιδότηση κλιμακώνεται ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, προσπαθώντας να καλύψει τις πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Τα κριτήρια και οι αγορές

Η χορήγηση των χρημάτων συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των τέκνων, την ύπαρκτη αναπηρία ή την ιδιότητα του μονογονέα. Μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά, για παράδειγμα, θα λαμβάνει κάθε μήνα αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Το συγκεκριμένο voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για την κάλυψη βασικών αναγκών. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αγορές από σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, γενικά καταστήματα τροφίμων, ακόμα και απευθείας από τους πάγκους των λαϊκών αγορών. Όπως ανακοινώθηκε, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης, τα ακριβή κριτήρια μοριοδότησης και φυσικά το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των ποσών.

Το πολιτικό μήνυμα και η αντίδραση των πολιτών

Η ανακοίνωση των παροχών συνοδεύτηκε από ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα ενόψει της επόμενης κάλπης. «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι αυτά που τους λέμε είναι πραγματικά ρεαλιστικά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Διότι ο πειρασμός να δώσουμε υπερβολικές υποσχέσεις και να περάσουμε κάτω από τον πήχη είναι πάντα υπαρκτός. Πιστεύω ότι το πραγματικό δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ανάμεσα στη ρεαλιστική ελπίδα και στους πειραματισμούς. Ιδίως σε μια συγκυρία κατά την οποία η σταθερότητα είναι απαραίτητη», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι καταναλωτές στην πραγματική αγορά εκφράζουν ανοιχτά τον προβληματισμό τους για την αποτελεσματικότητα της επιδοματικής πολιτικής. «Επιδοτήσεις με αυτά δεν γίνεται κάτι. Πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό», σχολίασε με νόημα πολίτης μπροστά στις κάμερες. Έτερος καταναλωτής περιέγραψε τη σκληρή πραγματικότητα με λίγες μόνο λέξεις: «38 χρόνια στην οικοδομή. Ψωνίσαμε; Άστα». Κι όμως, μέσα σε αυτό το κοινωνικό κλίμα, στο κοινοβούλιο καταγράφηκαν ευρύτερες συναινέσεις. Η Αντιπολίτευση έδωσε ευρεία πλειοψηφία, μετρώντας ως και 244 «ναι» σε άρθρα που υλοποιούν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις και τα στοχευμένα επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

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