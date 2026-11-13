Κλείνει στις 18:00 η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού

Snapshot Η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού κλείνει προσωρινά από τις 13 Νοεμβρίου 18:00.

Η πλατφόρμα θα επανενεργοποιηθεί για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις στις 27 Νοεμβρίου 08:00.

Η προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι οριστική και εγκεκριμένη για να χορηγηθεί το επίδομα.

Η προσωρινή απενεργοποίηση οφείλεται στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2026. Snapshot powered by AI

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού κλείνει προσωρινά, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 18:00.

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 27/11/26 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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