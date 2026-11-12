ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι πληρωμές για τα επιδόματα του Νοεμβρίου
Αναλυτικά τα επιδόματα που θα καταβληθούν στις 27 Νοεμβρίου
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- Οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Νοέμβριο 2026 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
- Τα επιδόματα που καταβάλλονται περιλαμβάνουν το επίδομα γέννησης, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά, επίδομα ομογενών και άλλα κοινωνικά βοηθήματα.
- Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα πηρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον Νοέμβριο του 2026 στους δικαιούχους.
Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ωστόσο, όπως κάθε μήνα τα χρήματα καταβάλλονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (την 27η Νοεμβρίου).
Αναλυτικά τα επιδόματα που θα καταβληθούν την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου:
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)
- Αναπηρικά
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Σημειώνεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες στην επίσμη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
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