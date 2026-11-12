ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι πληρωμές για τα επιδόματα του Νοεμβρίου

Snapshot Οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Νοέμβριο 2026 θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Τα επιδόματα που καταβάλλονται περιλαμβάνουν το επίδομα γέννησης, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά, επίδομα ομογενών και άλλα κοινωνικά βοηθήματα.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα πηρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον Νοέμβριο του 2026 στους δικαιούχους.

Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ωστόσο, όπως κάθε μήνα τα χρήματα καταβάλλονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (την 27η Νοεμβρίου).

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα καταβληθούν την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου:

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)

Αναπηρικά

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Σημειώνεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες στην επίσμη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε επίσης